Vinicius Junior vive un minuto de locura: le anulan un gol y lo expulsan ante el Villarreal

Vinicius Junior no está teniendo el arranque esperado en LaLiga. Después de un verano marcado por la novela de su renovación, el extremo brasileño no ha podido mostrar su mejor versión. Tras una serie de actuaciones poco convincentes, Jose Mourinho decidió mandarlo al banquillo de suplentes para el duelo ante el Villarreal.

El atacante de 26 años ingresó al minuto 52 en lugar de Trent Alexander-Arnold. El extremo se mostró muy activo y al 71 consiguió el 2-0 sobre el Submarino Amarillo. Jude Bellingham hizo una gran jugada por el costado izquierdo y sirvió un pase retrasado para la llegada del brasileño, quien definió sutilmente para vencer a Péter Gulácsi.

Sin embargo, el árbitro central decidió invalidar la anotación de 'Vini' tras revisar la acción en el VAR. El gol no subió al marcador debido a una falta previa del mismo delantero sudamericano sobre Nathan Saliba.

A Vinicius Junior le anularon un gol frente al Villarreal y después lo expulsaron | Denis Doyle/GettyImages

La mala suerte del futbolista de la selección brasileña no terminó ahí. Tras analizar la jugada, el silbante Isidro Díaz de Mera Escuderos tomó la determinación de mostrarle la tarjeta roja directa a Vinicius Junior.

En la repetición se pudo apreciar que el delantero del Real Madrid le jaló el cabello a Saliba, lo que constituye una agresión directa al rival.

FROM A GOAL TO A RED CARD FOR VINI JR.



His goal was disallowed and he was given a red card for pulling Nathan Saliba's hair in the build up moments before. pic.twitter.com/DyAcznYzpT — ESPN FC (@ESPNFC) October 10, 2026

Para colmo de males, Vinicius Junior se encaró con el árbitro central después de que este lo expulsara. Sus compañeros tuvieron que llegar a separarlo y calmarlo.

En la campaña 2026/2027, 'Vini' ha disputado un total de nueve encuentros, ocho de liga y uno de Champions League. En este periplo suma solamente un gol y tres asistencias, números que distan de su rendimiento en otras temporadas.

¿Esta acción generará una suspensión más severa para el delantero brasileño? ¿Cuántos partidos de castigo le darán a Vinicius?