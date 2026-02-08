Vinícius Lima ya habría llegado a un acuerdo para fichar con América

El Club América ya tendría cerrado el acuerdo para la llegada de Vinícius Lima como refuerzo de cara a lo que resta del torneo de Clausura 2026. La negociación entre la directiva azulcrema y el entorno del futbolista brasileño quedó encaminada en las últimas horas, y únicamente restan detalles administrativos para que el mediocampista sea anunciado de manera oficial como nuevo jugador de las Águilas.

El movimiento se concretaría a préstamo por un año con opción de compra fijada en 2.2 millones de dólares. De esa cifra, el América descontará 200 mil dólares correspondientes al costo de la cesión, una fórmula que permite al club evaluar el rendimiento del jugador antes de ejecutar la compra definitiva. Se trata de una petición expresa de André Jardine, quien ve en Vinícius un relevo natural tras la salida de Álvaro Fidalgo.

La llegada del brasileño responde al momento de reestructuración que vive el conjunto de Coapa. Las salidas recientes de Fidalgo, Allan Saint-Maximin y Rodrigo Aguirre dejaron huecos importantes en el plantel, por lo que la directiva aceleró gestiones en el mercado sudamericano. Previamente, el club ya había sumado a Raphael Veiga procedente del Palmeiras, y ahora apunta a fortalecer el mediocampo con equilibrio y experiencia.

🚨🦅🇧🇷 CONFIRMADO. Vinícius Lima será nuevo jugador del Club América.



->Llega en préstamo por 1 año con opción de compra fijada en 2.2MDD, de los cuales América descuenta 200kdls por coste de cesión

->Pedido de Jardine

->Relevo de Fidalgo



DETALLES.https://t.co/5EVRQ4fjds — Fernando Esquivel (@fer_esquivel22) February 7, 2026

Vinícius Lima, de 29 años, puede desempeñarse como mediocampista central o volante por derecha. Surgido del Gremio de Porto Alegre en 2015, tuvo pasos por Mallorca B, Ceará y el Al-Wasl antes de recalar en Fluminense en 2023. A lo largo de su carrera registra 404 partidos oficiales, con 44 goles y 37 asistencias, números que respaldan su regularidad y aporte ofensivo.

En América confían en que su perfil táctico y recorrido internacional encajen en la idea de Jardine para recuperar protagonismo en el torneo. De no surgir contratiempos, Vinícius Lima vestirá de azulcrema en los próximos días.

