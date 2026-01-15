Vinícius vuelve a estar en el foco de la polémica tras borrar su mensaje previo al duelo de Copa del Rey

Vinícius Júnior volvió a situarse en el epicentro del debate madridista tras la eliminación del Real Madrid en la Copa del Rey frente al Albacete. Esta vez, no solo por su rendimiento sobre el césped, que también, sino por un gesto fuera del campo que no pasó desapercibido para la afición ni para el entorno del club.

Horas antes del enfrentamiento ante el Albacete Balompié, un rival de Segunda División, el brasileño compartió una publicación en Instagram, siguiendo una costumbre ya habitual en él. Vinícius suele lanzar mensajes motivacionales antes de los encuentros de máxima exigencia, apelando al orgullo y al sentimiento del madridismo. El duelo copero no fue una excepción y el extremo volvió a activar esa rutina en sus redes sociales.

Una publicación que desapareció tras la derrota

Sin embargo, el contexto cambió radicalmente tras el pitido final. La derrota y la eliminación provocaron que el futbolista borrara la historia pocas horas después del encuentro. Un detalle aparentemente menor que, en otro momento, habría pasado desapercibido, pero que en la situación actual ha sido interpretado como un gesto significativo.

🚨 𝗡𝗘𝗪: Vinicius posted this Instagram post ahead of facing a 2nd division club.



After Real Madrid lost the game, he deleted the story. pic.twitter.com/5hND1EXIqA — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) January 15, 2026

El borrado del mensaje ha generado debate entre aficionados y analistas, que lo ven como una reacción impulsiva tras el fracaso colectivo. En un club donde cada gesto es analizado al milímetro, especialmente en los momentos de crisis, este tipo de acciones acaban amplificándose.

Un jugador bajo lupa permanente

Real Madrid CF v Real Betis Balompie - LaLiga EA Sports | NurPhoto/GettyImages

La figura de Vinícius atraviesa ahora mismo un momento especialmente delicado. Su nombre ha sido señalado como uno de los factores que contribuyeron al desgaste interno durante la etapa de Xabi Alonso en el banquillo, y con la salida del técnico, el foco mediático se ha intensificado aún más sobre el brasileño.

En este escenario, cualquier detalle, por pequeño que sea, adquiere una dimensión mayor. Lo que en otros contextos se entendería como una simple gestión personal de las redes sociales, ahora se interpreta como síntoma de presión, nerviosismo o falta de autocrítica, dependiendo del prisma desde el que se analice.

El liderazgo que se espera de una estrella

Vinícius es uno de los referentes del Real Madrid, tanto por talento como por peso mediático. Precisamente por eso, se le exige algo más que desequilibrio ofensivo, se le pide liderazgo, responsabilidad y coherencia en los momentos adversos. La eliminación ante el Albacete no solo dejó heridas deportivas, sino también una sensación de desconexión entre discurso y realidad.

El brasileño ya no es uno de los jugadores más determinantes de la plantilla, y es uno de los más observados. En un contexto de transición y dudas, cada gesto cuenta. Y, a día de hoy, Vinícius sabe que cualquier paso en falso, incluso fuera del campo, será utilizado para medir su compromiso y su rol dentro del nuevo Real Madrid además de tener al club y al madridismo en vilo con su renovación, por lo que el cabreo sigue aumentando.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL REAL MADRID EN NUESTRO CANAL DE WHATSAPP