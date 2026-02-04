Virgil Van Dijk baja el tono a la crisis en Liverpool

En medio de una temporada marcada por la irregularidad, Virgil van Dijk respondió con firmeza, y hasta con una sonrisa, a los cuestionamientos que circulan en redes sociales sobre Slot y el supuesto mal clima dentro del vestuario.

El Liverpool, vigente campeón de la Premier League, atraviesa un tramo lejos de su mejor versión. La caída en el rendimiento, y con el equipo instalado actualmente en la sexta posición en la tabla, encendió la impaciencia de una parte del público, que incluso llegó a poner en duda si Slot es el hombre indicado para sostener el proyecto.

“¿De quién viene el respeto… o la falta de respeto?”

Van Dijk fue directo al hablar de las críticas que apuntan al técnico y a los futbolistas. Para el defensor, el problema no es la crítica en sí, sino el valor real de quién la emite.

Virgil van Dijk, Liverpool v Newcastle United - Premier League | NurPhoto/GettyImages

“¿Quién le falta el respeto? Esa es la pregunta”, respondió, dejando en claro que no piensa tomar como determinantes los comentarios que aparecen en redes. El neerlandés también amplió el concepto hacia el plantel: sostuvo que los jugadores están expuestos al mismo tipo de cuestionamientos y que la responsabilidad pasa por concentrarse en lo importante cada tres o cuatro días, cuando toca competir.

Si algo quiso cortar de raíz el capitán fue la idea de una ruptura puertas adentro. Van Dijk admitió que el equipo no estuvo a la altura de forma constante y que la crítica es una consecuencia lógica cuando los resultados no acompañan. Sin embargo, negó que el bajón tenga relación con tensiones internas.

“No creo que haya dudas sobre la unión del grupo”, afirmó. Reconoció que existen desafíos y que cada jugador puede procesarlos de manera distinta, pero insistió en que el camino es enfrentarlos juntos. Según su mirada, atravesar este tipo de momentos puede fortalecer al equipo si logran salir de la racha como un frente unido.

Virgil van Dijk se convierte en el primer defensa en hacer un Hat Trick de asistencias en toda la historia de la UEFA Champions League. pic.twitter.com/1RVNjVPLQi — Futbol de Inglaterra (@Mercado_Ingles) January 29, 2026

Una racha engañosa y un partido que puede cambiarlo todo

Aunque el Liverpool solo perdió una vez en sus últimos 12 partidos de liga, el dato no refleja del todo el presente: apenas consiguió cinco triunfos y acumuló seis empates, incluyendo una seguidilla de cuatro igualdades consecutivas al inicio del año.

Dos victorias recientes, un 6-0 ante el Qarabağ en Champions League y un sólido 4-1 frente al Newcastle, devolvieron confianza. El próximo desafío, sin embargo, es de máxima exigencia: el Manchester City visita Anfield este sábado. Con la tabla apretada, un triunfo podría catapultar a los Reds al cuarto puesto y reactivar su pelea en la parte alta.

