La crisis del Liverpool alcanzó un nuevo y preocupante capítulo en Anfield, donde el Nottingham Forest firmó el sábado una victoria rotunda por 0–3 que volvió a dejar al descubierto las carencias, de todo tipo, que el equipo de Arne Slot arrastra desde hace semanas. Y el capitán Virgil van Dijk es consciente de ello.

"Definitivamente lo estamos decepcionando (al entrenador Slot), pero también nos estamos decepcionando a nosotros mismos. Primero te miras a ti mismo y luego te ayudas mutuamente; nos ayudamos mutuamente a salir de este lío porque ahora mismo es un desastre. Es un hecho”, señaló el central neerlandés, según el periodista Fabrizio Romano.

El encuentro comenzó con dominio del Pool, que intentó imponer su ritmo desde los primeros minutos; sin embargo, el golpe llegó pronto, ya que el central brasileño Murillo adelantó al Forest tras un saque de esquina, reactivando todos los fantasmas defensivos del conjunto red. “Estamos concediendo goles demasiado sencillos”, lamentó van Dijk, reconociendo que esa fragilidad está siendo habitual en los recientes desafíos.

🚨 Van Dijk on Arne Slot: “We are definitely letting him down but we’ve let ourselves down as well”.



“You look at yourself first and then you help each other, you help each other get out of this mess because at the moment it is a mess. That’s just a fact”. pic.twitter.com/Z3vKNC2BRl — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 23, 2025

Los Tricky Trees llegaron a celebrar un segundo tanto antes del descanso, anulado por mano de Igor Jesus; no obstante, Liverpool jamás despertó y encajó el 0–2, previo a que en la recta final, se produjera una tercera diana que evidenciaba de nuevo su incapacidad para defender segundas jugadas.

“No fuimos suficientemente agresivos en los duelos ni en las disputas”, añadió el también capitán de la selección de Países Bajos. “En estos momentos difíciles aparecen los nervios y eso agrava cada error. Todos debemos asumir responsabilidad”.

El dato es alarmante: los Reds han perdido seis de sus últimos siete encuentros de Premier League, el mismo número de derrotas que había acumulado en los anteriores 58 partidos; aunado a quedar ocho puntos por debajo del puntero, Arsenal, quien debe completar su cotejo de la jornada 12 durante la tarde dominical y recibiendo al Tottenham.