Virgil van Dijk envía una advertencia a sus compañeros del Liverpool

El capitán del Liverpool, Virgil van Dijk, animó a sus compañeros a "mirarse al espejo" después de que los Reds sufrieran su cuarta derrota consecutiva en la Premier League el sábado por la noche.

El capitán holandés no se eximió de culpa, pero fue revelador que también llamara a “la gente que celebraba con nosotros el año pasado” a estar presentes en estos tiempos de conflicto.

Van Dijk fue uno de los varios jugadores que tuvieron dificultades durante la derrota del Liverpool por 3-2 a domicilio ante el Brentford este fin de semana. El imponente central nunca logró controlar el juego físico de Igor Thiago y cometió un penalti en la segunda parte que el brasileño transformó.

Durante su comparecencia ante la prensa posterior al partido, Van Dijk declaró a TNT Sports y dejó escapar un largo suspiro antes de lamentarse: “La realidad es que no mantuvimos la portería a cero durante nueve partidos. Es fácil culpar a alguien en particular, a la defensa o a las jugadas a balón parado, pero al final también es un asunto colectivo. Todos tenemos que mirarnos al espejo, incluyéndome a mí”.

“Eso es lo que todos hacemos y lo que todos hemos hablado. Estoy seguro de que saldremos de esta, pero no se sale solo hablando de ello”, enfatizó Van Dijk.

“Intentaremos mejorar, en eso trabajamos; no es que no hagamos nada en los entrenamientos ni entre bastidores. Todos queremos mejorar, por eso también estamos en el campo. Pero es difícil ahora mismo”.

“Nos necesitamos unos a otros, necesitamos el apoyo, necesitamos que la gente que también celebró con nosotros el año pasado esté ahora aún más ahí para nosotros, y tengo mucha confianza en que saldremos adelante porque tenemos la calidad tanto ofensiva como defensiva”, agregó el capitán.

“Pero la realidad es que buscamos mantener la portería a cero, pero sin duda queremos volver a ganar. Esa es la realidad”.

El Liverpool ha encajado 21 goles en 14 partidos esta temporada. Habían recibido nueve tantos a estas alturas de la temporada pasada. Solo en los últimos cuatro partidos, el vigente campeón ha permitido ocho goles, en parte gracias a una táctica preocupantemente repetida, desplegada por varios rivales.

Arne Slot: Aún no hemos encontrado la respuesta

Arne Slot tiene un verdadero problema que resolver | Michael Regan/GettyImages

Aunque a Arne Slot no le guste, el juego de pases largos ha vuelto a estar de moda en Inglaterra. Y ningún equipo es más consciente de esta realidad que el Liverpool.

Los Reds han recibido 710 pases largos esta temporada, lo que representa el 23 % del total de pases intentados por sus rivales. Esta es la cifra más alta, tanto en total como en proporción, de cualquier equipo en la máxima categoría del fútbol inglés. Es una táctica clara y que está funcionando.

El único equipo que no duró mucho contra el Liverpool, el Eintracht Frankfurt, cayó derrotado a mitad de semana. Como señaló Slot, al mantener el balón en el campo en su propio tercio defensivo, los Reds tuvieron amplias oportunidades para presionar al equipo de la Bundesliga.

El problema es obvio, pero, de forma bastante preocupante, Slot aún no ha encontrado la solución. “Sin duda, los equipos tienen un estilo de juego específico contra nosotros; es una muy buena estrategia. Aún no hemos encontrado la solución”, admitió.

“Ir perdiendo 1-0 no ayuda a los cinco minutos. Seguimos, incluso hoy, cuando no jugamos bien, siendo capaces de marcar dos goles”.

“Pero no se puede competir, cosa que no hacemos ahora mismo, porque encajamos demasiados goles. No se trata solo de la defensa, sino de jugar con 11 jugadores juntos”.

El Liverpool se enfrenta ahora al Crystal Palace. Los Eagles ya han vencido dos veces al equipo de Slot esta temporada y suelen jugar directo cuando la situación lo requiere; solo dos equipos de la división tienen una mayor proporción de pases largos que el Palace esta temporada.

