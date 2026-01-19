Virgil van Dijk responde a los abucheos sufridos tras el empate frente al Burnley

Virgil van Dijk, era la viva imagen de la frustración tras el empate 1-1 del pasado sábado por la tarde contra el Burnley. El Liverpool fue mucho mejor durante gran parte del encuentro en Anfield, con 32 disparos, 11 de ellos a puerta, que mantuvieron al portero visitante Martin Dúbravka en un estado de alerta extremo.

El defensa central del Burnley, Bashir Humphreys, también contribuyó con dos paradas propias, despejando un par de remates de Cody Gakpo que iban directos a portería en la segunda mitad.

Este empate, además, se vio agravado por las victorias del Manchester United y el Chelsea por la Premier League el mismo día. Los Reds se mantienen en cuarto lugar, pero se sitúan a solo tres puntos del Sunderland, noveno.

A Van Dijk no le preocupaban los rivales del Liverpool que aspiraban a la Champions League; ya tenía suficientes preocupaciones con su propio equipo. "No me fijo en el resto, solo tenemos que fijarnos en nosotros mismos", declaró el jugador de 34 años a los periodistas reunidos en la zona mixta de Anfield tras el partido, según citó la BBC .

“Si jugamos como lo hicimos hoy, incluso creando ocasiones en la última media hora, sí”, dijo con un profundo suspiro, “entonces será muy difícil, así que tenemos que mejorar nosotros mismos ante todo en lugar de mirar a los demás”.

Carrera por la Champions League

Liverpool's unbeaten run stretches to 12 games - does the amount of draws take some of the shine away from the achievement? pic.twitter.com/q63dFwJRZL — Sports Illustrated FC (@SI_FootballClub) January 17, 2026

El descuido ataca de nuevo al Liverpool

A pesar de encerrar al Burnley en su propio tercio defensivo durante la mayor parte del encuentro del sábado, el Liverpool conspiró para encajar goles. El empate de Marcus Edwards en el minuto 65 no fue del todo inesperado, ya que el mismo diminuto delantero se había encontrado con la libertad de Merseyside momentos antes, al centrar un pase cruzado que Ibrahima Konaté remató sin querer hacia su propia portería.

Liverpool v Burnley - Premier League | Liverpool FC/GettyImages

Fue necesaria una magnífica reacción de Alisson para evitar el empate en esa ocasión, pero el brasileño no pudo detener el preciso remate de Edwards tres minutos más tarde.

“Frustración es la palabra que definitivamente está en mi cabeza”, dijo Van Dijk furioso, que agregó: "Después de 60 minutos, empezamos a descuidarnos, y no es la primera vez. Tenemos que abordarlo. Ya se ha hablado de ello, pero al parecer tenemos que volver a hacerlo".

La preocupación de Van Dijk se acentuó ante el inminente viaje del Liverpool a Marsella por la Champions League. "El lunes será un día importante para ellos [la charla del equipo] porque el miércoles será un partido muy difícil allí, no solo por el ambiente, sino también por ser contra un equipo de [Roberto] De Zerbi que te lo pone muy difícil".

Van Dijk: 'No me gustan los abucheos'

Liverpool v Burnley - Premier League - Anfield | Peter Byrne - PA Images/GettyImages

Van Dijk es un personaje típicamente directo, pero se aseguró de actuar con cautela cuando se abordó el tema de la reacción hostil de Anfield ante el empate. "No me gustan los abucheos de mi propia afición, ¿qué puedo decir?", respondió con cautela el imponente defensa.

Entonces le comentaron a Van Dijk que el Liverpool no ha podido ganar a ninguno de los equipos recién ascendidos en casa por primera vez desde la temporada 1980-81. "¿1980? ¡Guau!", repitió con aire de loro. "Esa es la realidad y necesitamos apoyo. Es lo único que puedo decir". James Pearce, del Athletic , presionó a Van Dijk sobre el tema, preguntándole si entendía por qué se había puesto a prueba la paciencia de la afición. El defensa holandés contuvo la risa y respondió: "¿Qué puedo decir, James? Tenemos que seguir adelante".

