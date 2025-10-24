Virgil van Dijk toma medidas drásticas tras la amarga derrota ante el Manchester United

Virgil van Dijk ha revelado que dirigió una reunión solo de jugadores tras la desastrosa derrota del Liverpool ante el Manchester United el domingo pasado.

El capitán de los Reds fue una de las figuras destacadas que jugaron por debajo de su nivel habitual en el choque del fin de semana contra el United, su acérrimo rival. Los Reds sucumbieron a una derrota tardía por 2-1 gracias al cabezazo decisivo de Harry Maguire.

Esta fue la cuarta derrota consecutiva del Liverpool en todas las competiciones y presagió una posible crisis, ya que se alejaban aún más de sus rivales por el título de la Premier League, el Arsenal y el Manchester City.

Liverpool v Manchester United - Premier League | Carl Recine/GettyImages

Sin embargo, el equipo de Arne Slot se recuperó de la decepción con una contundente victoria por 5-1 sobre el Eintracht Frankfurt en la Champions League el miércoles por la noche, tras lo cual Van Dijk admitió haber tenido una reunión de emergencia con la plantilla a principios de semana.

"El lunes, todos estábamos tristes porque perdimos contra el Manchester United en casa", dijo Van Dijk, quien marcó en la victoria en Frankfurt. "No hemos perdido muchos partidos en casa durante mi etapa en el Liverpool. Fue difícil dadas las circunstancias, así que el lunes nos reunimos, pero no fue una reunión de crisis. Todos sabemos cómo pueden cambiar las cosas. Apenas estamos en octubre", agregó.

"Nadie quiere perder cuatro partidos seguidos, pero esa era la situación a la que nos enfrentábamos. Teníamos que mantener la calma y aislarnos de todo el ruido externo, porque es algo que no se puede controlar. La única manera de salir de una situación así es permanecer unidos, concentrados en la tarea, intentar mejorar, mantener la confianza y disfrutar del momento", sumó.

Preguntado sobre el impacto de la reunión del lunes, el internacional holandés admitió que había levantado el ánimo en la concentración del Liverpool.

Eintracht Frankfurt v Liverpool FC - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD3 | Rene Nijhuis/MB Media/GettyImages

"Antes de mi reunión sí [el ánimo estaba bajo], pero después todos estaban contentos", añadió el jugador de 34 años. "Tuvimos una reunión informativa formal con el entrenador, pero también tuvimos una aparte como jugadores. Quería decir algunas cosas. No es algo que haga después de cada partido. Sigamos así", contestó.

Hugo Ekitiké, Ibrahima Konaté, Cody Gakpo y Dominik Szoboszlai se unieron a Van Dijk en el marcador en Champions, evitando una quinta derrota consecutiva del Liverpool por primera vez desde 1953. Los reds ahora estarán llenos de confianza de cara a Brentford en la Premier League el sábado por la noche.

