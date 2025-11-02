Virgil van Dijk y una crítica demoledora en dos minutos

El capitán del Liverpool, Virgil van Dijk, llevaba dos minutos y diez segundos hablando sin interrupción, pero aún tenía algo más que añadir: "Disculpen la respuesta tan larga".

El central, con una admirable compostura, no tenía nada de qué disculparse tras haber desmantelado con calma la histeria que ha rodeado a los vigentes campeones de la Premier League durante el último mes. Van Dijk, en su papel de capitán del club, ha estado expuesto al escrutinio público durante sus frecuentes e indeseadas comparecencias ante los medios, en un momento de dificultades sin precedentes para el Liverpool en la era moderna.

Cinco derrotas consecutivas ante rivales ingleses, algo inédito en 72 años, hicieron temer lo peor a aficionados, expertos e incluso a algunos jugadores del Liverpool.

Una convincente victoria por 2-0 en casa contra el Aston Villa el sábado por la noche ayudó a acallar los pronósticos catastrofistas y sirvió de plataforma para que Van Dijk criticara estas "opiniones ridículas".

Liverpool v Aston Villa - Premier League | Carl Recine/GettyImages

"Incluso en los buenos momentos, hay que seguir adelante y no bajar la guardia", declaró el capitán neerlandés a TNT Sports. "Lo que he notado en las últimas semanas es que hay mucho ruido que escapa a nuestro control y tenemos que lidiar con ello como equipo. Algunas opiniones son ridículas, pero hay que afrontarlas".

El exdefensor del Liverpool, Jamie Carragher, advirtió que el club atravesaba un momento crítico tras la contundente derrota ante el Brentford el fin de semana anterior. Van Dijk reveló que estas críticas tan mediáticas pueden minar la integridad del equipo, pero insistió en mantener la calma de cara al futuro.

“El ruido externo puede afectar a algunos jugadores”, admitió, “pero nos mantenemos unidos. No salimos al campo a perder ni a decepcionar a la afición; queremos dejarnos la piel y ganar. Pero no hay garantías, la Premier League es la máxima categoría.

“Ahora toca ponerse a trabajar, sin dejarse llevar por la euforia ni por el desánimo. Vivimos en un mundo donde todo el mundo opina en multitud de plataformas y creen saberlo todo. Debemos mantenernos al margen y centrarnos en el trabajo duro que estamos haciendo.



Liverpool v Aston Villa - Premier League | Carl Recine/GettyImages

“La temporada pasada hicimos algunas cosas negativas, pero todo parecía perfecto. Ahora parece que vamos a estar luchando por el descenso; así son las cosas”.

Para recalcar los muchos puntos importantes que mencionó Van Dijk, esa única victoria devolvió al Liverpool al tercer puesto de la tabla de la Premier League.

Arne Slot: "Liverpool tuvo suerte"

Si bien Van Dijk aprovechó la victoria del sábado para acallar a algunos críticos, el técnico del Liverpool, Arne Slot, no estaba para grandes alardes de confianza.

"Los detalles marcan la diferencia en cada partido; hoy, a los cinco minutos, el balón dio en el poste", se lamentó el técnico neerlandés en el programa Match of the Day. "No encajamos ningún gol a balón parado, lo cual fue útil, pero también tuvimos algo de suerte, algo que no nos había pasado últimamente. Nuestro segundo gol fue un rebote".

A pesar de la cautela de Slot, el Liverpool mereció la victoria. Mohamed Salah adelantó a los locales al final de una primera parte que dominaron, en la que Dominik Szoboszlai e Ibrahima Konaté fallaron claras ocasiones antes de que el delantero egipcio marcara.

FBL-ENG-PR-LIVERPOOL-ASTON VILLA | PAUL ELLIS/GettyImages

Ryan Gravenberch anotó el segundo en el minuto 58 durante una segunda parte que se caracterizó por ese control que el Liverpool ejerció durante gran parte de la temporada pasada. Hubo muy pocas ocasiones de gol, y así era como Slot quería que fuera.

“Lo bueno de ir ganando 1-0 o 2-0 es que puedes controlar mejor el partido con mayor posesión, pero si vas perdiendo tienes que remontar, arriesgarte y sufrir contraataques”, reflexionó Slot.

“Creo que todos los que estuvimos aquí hoy sentimos la importancia del partido, tanto los jugadores como la afición. Demostramos carácter y ganamos”.