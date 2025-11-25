Visas para el Mundial 2026: solicitudes, proceso y más de cara al Mundial 2026

La FIFA está en la etapa previa al que puede ser la mejor Copa del Mundo de la historia, ya que por primera vez tres países comparten sede, algo que dará una mezcla de culturas, costumbres y maneras de vivir el fútbol como nunca se había vivido.

Canadá, México y Estados Unidos serán los anfitriones, siendo naciones cercanas del norte de América, pero con procesos legales distintos, así que todos los aficionados que vayan a vivir la experiencia del Mundial en el 2026 deben estar muy atentos a todos los requerimientos para ingresar a estos países.

Cabe destacar que la entrada a los países anfitriones no se gestionará con un “Fan ID” como en Rusia 2018 o Qatar 2022. Para asistir a Estados Unidos y Canadá se necesitará de los requisitos migratorios obligatorios, como es el caso de las visas, mientras que para México no se necesita, salvo algunos países.

A continuación, hacemos un repaso sobre las solicitudes y los procesos que debe hacer cada aficionado para apoyar a sus países en el Mundial de 2026.

¿Qué visa se necesita para ingresar a los Estados Unidos?

Estados Unidos es un país con una política migratoria bastante severa, por lo que cada aficionado debe llevar consigo la visa B1/B2 (de turismo y negocios), que sirve para viajar como turista, asistir a eventos deportivos o culturales o hacer visitas cortas.

Se debe realizar este trámite con mucha antelación en los consulados de los Estados Unidos de sus respectivos países. Es importante tener una intachable conducta en el país norteamericano en las visitas anteriores, además de demostrar una buena situación económica y constancia de trabajo.

Para los países de la Comunidad Europea, los visitantes pueden ingresar con la autorización ESTA, que se le otorga a los viajes con menos de 90 días de permanencia y el usuario debe contar con pasaporte electrónico y cumplir ciertos criterios del programa.

El trámite del ESTA se realiza por internet y suele salir en unos cuatro o cinco días, con un costo de unos 40 dólares aproximadamente. Es importante sacarlo en la web oficial del gobierno de los Estados Unidos.

Los argentinos necesitarán visa para ingresar a Canadá y Estados Unidos | Anadolu/GettyImages

¿Qué se necesita para ingresar a Canadá?

Los procesos de Canadá y Estados Unidos son similares. Para ingresar al país se necesita una visa de visitante que también puede ser solicitada en el consulado canadiense de sus respectivos países. Para iniciar el trámite, se puede realizar la gestión de la cita a través de la web oficial del consulado.

También existe el eTA (Electronic Travel Authorization), que sirve para aquellos ciudadanos europeos que quieran visitar al país. Es un trámite totalmente electrónico, a través de la web oficial del gobierno de Canadá. Tiene un costo de 7 $ canadienses y debe ser cancelado con tarjeta de crédito.

¿Se necesita visa para ir a México en el Mundial de 2026?

La mayoría de las nacionalidades no necesitan visa para ir a México de visita o turismo, pero hay que corroborar los países que tienen acuerdos para no necesitar de un permiso para entrar a territorio mexicano. Los países Europeos no tendrán que hacer gestión alguna para ingresar.

Si cuentas con una visa de entrada múltiple para EE. UU. vigente, puedes ingresar a México por hasta 180 días sin necesidad de una visa mexicana adicional. Debes tener un pasaje de ida y vuelta, constancia de hospedaje y dinero para cubrir todos los gastos del viaje.

Algunos países del continente como Brasil, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, República Dominicana, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, Surinam y Venezuela necesitan de la visa mexicana para poder ingresar.

El Estadio Azteca es una de las sedes de la próxima Copa del Mundo | CARL DE SOUZA/GettyImages

¿Existe un FIFA Fan Pass para el Mundial 2026?

Para esta edición de la Copa del Mundo, la organización no ha implementado un Fan Pass o FIFA ID como en las dos ediciones anteriores de Rusia 2018 y Qatar 2022. Al tener países como anfitriones con estrictas políticas migratorias se hizo complicado implementar este sistema para los aficionados.

Este sistema aceleraba el proceso de visas y hacía la gestión más fácil y amigable para los aficionados en anteriores torneos. Hay que tener claro que este documento no remplazaba a ninguna visa y no permitía la entrada migratoria a los países.

¿Cuánto tiempo antes se debe pedir la visa para ingresar a Canadá y Estados Unidos?

Si estás pensando ir al Mundial y todavía no tienes la visa, tienes que apurar la gestión, ya que suele tardar el proceso unos seis meses. Si solo requieres del ESTA para Estados Unidos o el eTA para Canadá. entonces estás a tiempo, ya que es un proceso de apenas semanas.

En la web oficial del gobierno de Estados Unidos y Canadá están los requerimientos para optar por la visa, al igual que en el de México para algunos de los países que lo requieran.