Vitinha encabeza la lista del Real Madrid para el mercado de verano

El Real Madrid ya empezó a mover fichas de cara al próximo mercado de verano y tiene definido a Vitinha como su principal objetivo para el centro del campo. Según información coincidente en medios españoles, el mediocampista del Paris Saint-Germain encabeza la lista de prioridades de la dirección deportiva blanca para reforzar una zona clave del equipo.

La planificación responde a un escenario específico en Valdebebas. La salida de referentes como Toni Kroos y Luka Modrić llevó al Real Madrid a redefinir su estructura en el mediocampo. El club apunta a un jugador con capacidad para ordenar el juego y sostener la posesión, un perfil que Vitinha cumple por su lectura táctica y experiencia en competiciones europeas.

A sus 25 años, el internacional portugués atraviesa el mejor momento de su carrera. Fue central en el PSG campeón de la última Champions League, con actuaciones determinantes tanto en la fase eliminatoria como en la final. Además, recientemente fue distinguido como mejor mediocampista en los Globe Soccer Awards. Esto, por supuesto, elevó aún más su estatus dentro del mercado europeo.

El principal obstáculo para la operación es contractual y político. Vitinha tiene vínculo con el PSG hasta 2029, y el club parisino no tiene urgencias económicas. Además, la relación entre ambas instituciones quedó marcada tras el prolongado conflicto por Kylian Mbappé, lo que anticipa una negociación compleja. Desde Francia señalan que el PSG no facilitará la salida y que incluso podría exigir condiciones difíciles de asumir, como un intercambio de jugadores de primer nivel.

Kylian Mbappe, Real Madrid CF | SOPA Images/GettyImages

Aun así, en Madrid manejan informes que apuntan a una posible cláusula de salida escalonada, que podría activarse en el corto plazo si se cumplen determinadas variables deportivas y económicas. La idea es incorporar a un futbolista con madurez competitiva, capaz de potenciar a un mediocampo en el que ya destacan Eduardo Camavinga y Federico Valverde.