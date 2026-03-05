Vitinha reafirma su compromiso con el PSG y descarta su fichaje por el Real Madrid

El portugués Vitinha atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera en el Paris Saint‑Germain. Con apenas 26 años se convirtió en una pieza clave del mediocampo del equipo dirigido por Luis Enrique, y pese al interés de varios gigantes europeos, dejó en claro que no tiene intención de cambiar de rumbo en el corto plazo.

En una entrevista concedida a Canal 11, el exjugador del FC Porto fue consultado sobre los rumores que lo vinculan con el Real Madrid. Su respuesta fue directa y contundente: abandonar París ahora mismo “sería una tontería”.

Un pilar del PSG que no piensa irse

Vitinha atraviesa una temporada sólida en el conjunto parisino. En lo que va del curso suma seis goles y diez asistencias en 37 partidos oficiales, números que reflejan su influencia en la creación de juego del equipo.

❌ VITINHA DESCARTA fichar por el REAL MADRID:



💙 "No creo que sea lo mejor para mí. Me siento muy bien aquí en el PSG". pic.twitter.com/RTf0yoeMZ7 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) March 5, 2026

El mediocampista tiene contrato con el club hasta 2029, lo que refuerza la idea de un proyecto a largo plazo. Aunque en Francia no existen cláusulas de rescisión tradicionales, se especula con un acuerdo que podría facilitar una salida cercana a los 90 millones de euros a partir del verano de 2026. Sin embargo, el propio futbolista minimizó cualquier especulación.

Según explicó, su presente deportivo y personal en París es ideal. Además de sentirse valorado por la hinchada, destacó el ambiente del vestuario y el trabajo del cuerpo técnico. Para él, el PSG ofrece todas las condiciones para seguir creciendo en el máximo nivel del fútbol europeo.

Tampoco piensa en Arabia Saudí

El portugués también fue consultado por la posibilidad de emigrar a ligas emergentes con contratos millonarios. En ese punto, volvió a mostrarse firme.

Paris Saint-Germain v AS Monaco - UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off Second Leg | Franco Arland - UEFA/GettyImages

Vitinha dejó claro que su prioridad es construir una carrera estable en el fútbol de élite. Reconoció que ya cuenta con un salario importante en Europa y que una oferta mayor desde Medio Oriente no cambiaría su felicidad ni sus objetivos profesionales.

Durante la charla también se animó a hablar sobre los mejores centrocampistas del mundo. Aunque evitó autoproclamarse como el número uno, algo que considera arrogante, admitió que siente que forma parte de ese grupo selecto.

