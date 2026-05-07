Vlahovic aguarda una señal del FC Barcelona o del Bayern Múnich para dejar la Juventus

Luego de una temporada irregular en la Juventus, Dusan Vlahovic decidió no avanzar por ahora con su continuidad y dejó en stand-by cualquier avance contractual con La Vecchia Signora; el serbio evidenció que su prioridad pasa por otro lado.

Desde su entorno aseguran que no contempla una salida apresurada ni un destino intermedio. Aunque hubo sondeos desde la Premier League y también interés desde el fútbol italiano, su postura es firme y solo se moverá por una propuesta de máxima exigencia competitiva.

🚨 Dušan Vlahović has frozen his Juventus renewal while waiting for Barcelona or Bayern.



The Serbian striker is not a priority for Barça, but he is open to a reduced salary and a backup role if Lewandowski leaves this summer.



— @sport pic.twitter.com/A9H3vGJTWA — Barça Universal (@BarcaUniversal) May 7, 2026

El Barcelona, atento a la situación

En la planificación de la próxima temporada, el Barcelona trabaja en una renovación ofensiva, por lo que el pedido del entrenador Hansi Flick es incorporar un delantero que le aporte movilidad, capacidad de asociación y gol al conjunto culé. El gran sueño sigue siendo Julián Álvarez, aunque las dificultades económicas y la complejidad de una negociación de ese calibre obligan a evaluar otras alternativas.

Por eso, el blaugrana analiza distintos nombres y Vlahovic, aunque no aparece hoy entre las prioridades principales, volvió a ganar terreno ante la incertidumbre que rodea la continuidad de Robert Lewandowski.

Su situación contractual, su experiencia internacional y la predisposición a ajustar condiciones salariales lo convierten en una variante que no pasa inadvertida.

Ahora, si el delantero polaco continúa, el club probablemente apunte a un atacante con características diferentes. Pero si finalmente se abre una salida, la búsqueda podría orientarse hacia un “9” más clásico, de área, con presencia física y capacidad de resolver dentro del área rival. Ese escenario es el que alimenta las expectativas del serbio.

Juventus FC v Hellas Verona FC - Serie A | Image Photo Agency/GettyImages

Bayern aparece como una vía concreta

A su vez, mientras espera novedades desde España, el delantero también mantiene abierta otra posibilidad de peso. El Bayern Múnich considera incorporar una alternativa confiable para acompañar a Harry Kane en una temporada cargada de competencias.

El club alemán busca un delantero con rodaje internacional, capacidad de impacto inmediato y disposición para asumir un rol secundario cuando sea necesario y, en ese contexto, Vlahovic suena como una opción lógica.

Por ahora, no hay una negociación cerrada ni una oferta formal que cambie el escenario, aunque la decisión por parte del futbolista es esperar.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL MERCADO DE FICHAJES