¿Volverá hoy Raphinha a jugar con el Barcelona a pesar de su lesión?

El Barça afronta el duelo ante el Mallorca con una pregunta que ha sobrevolado las últimas horas en el entorno azulgrana: ¿llegará Raphinha a tiempo? Todo apunta a que no. El extremo brasileño arrastra una sobrecarga en el aductor de la pierna derecha, una molestia que ya le impidió viajar el martes a Albacete para los cuartos de final de la Copa del Rey y que, salvo giro inesperado, volverá a dejarle fuera de combate.

La señal más clara llegó en la previa del encuentro. Raphinha no participó en la última sesión de entrenamiento dirigida por el cuerpo técnico del Barcelona, un detalle que en el fútbol de élite rara vez engaña. Cuando un jugador se queda al margen en la víspera, lo habitual es que su presencia en la convocatoria quede prácticamente descartada. Y este caso no parece una excepción.

Elche CF v FC Barcelona - LaLiga EA Sports | Angel Martinez/GettyImages

La ausencia del brasileño supondría su segundo partido consecutivo fuera, un contratiempo sensible para un equipo que valora su desborde, su agresividad sin balón y su capacidad para agitar partidos cerrados. Frente a un Mallorca intenso, ordenado y competitivo, el perfil de Raphinha habría sido un recurso valioso para abrir espacios y castigar por banda.

Desde el club impera la prudencia. La temporada es larga y forzar una sobrecarga muscular puede derivar en problemas mayores. El mensaje interno es claro: mejor perder un partido que arriesgar semanas. Por ello, salvo sorpresa de última hora —esas que el fútbol a veces regala—, el brasileño seguirá su plan de recuperación.

Así, el Barça deberá reinventarse una vez más en ataque. El partido ante el conjunto bermellón se jugará sin uno de sus extremos más verticales, mientras Raphinha observa desde fuera, esperando que el descanso de hoy sea la inversión que le permita volver al césped en plenas condiciones.