¿Vuelve al Barcelona? Lionel Messi aclara la situación con los candidatos a la presidencia del club

En su momento, Joan Laporta pareció colocar el nombre de Lionel Messi en el centro del debate electoral. Durante su campaña para volver a la presidencia del FC Barcelona, insinuó primero la permanencia de la ‘Pulga’ y, más adelante, dejó abierta la puerta ante un regreso que encendió la ilusión de la afición. No era una promesa menor, se trataba del futbolista que creció en La Masia y que terminó convertido, sin discusión, en una de las máximas leyendas en la historia de este deporte.

El mensaje conectó con la memoria colectiva. La sola posibilidad de ver otra vez a Messi defendiendo la camiseta blaugrana removía emociones profundas. Sin embargo, el tiempo y las circunstancias trazaron un rumbo distinto.

Ahora, el campeón del mundo con la selección de Argentina en el Mundial de Qatar 2022 habría tomado sus propias precauciones al dialogar con los candidatos a la presidencia del Barcelona, dejando clara su postura.

Según la información difundida por The Touchline a través de su cuenta en X, Messi fue directo: no volverá, al menos no como jugador. La frase, breve pero contundente, marcaría un punto final a cualquier especulación inmediata sobre un retorno al césped del Spotify Camp Nou con la camiseta que lo vio brillar durante más de una década.

Para los aficionados, la noticia pesa. No solo por renunciar a la imagen de un último capítulo vestido de azulgrana, sino por observar cómo el nombre del argentino vuelve a aparecer ligado a procesos políticos.

La historia que debería girar alrededor de la pelota, la cancha y los hinchas, termina compartiendo espacio con estrategias de campaña. Así, el legado de Lionel Messi permanece intacto, construido con base en talento y títulos, lejos de discursos. Porque, al final, todo siempre trató de fútbol. O al menos así lo consideran quienes se enamoraron de este deporte siguiendo de cerca la magia del '10'.

