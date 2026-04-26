¿Vuelve Nico Paz? El Real Madrid planea ejecutar su cláusula de recompra

Nico Paz ha registrado una gran temporada en la Serie A con el Como. El mediocampista argentino de 21 años suma 13 goles y ocho asistencias en 38 partidos disputados en este curso y se ha posicionado como un pilar en el equipo dirigido por Cesc Fábregas. El prometedor mediocampista se encuentra en el radar de los grandes equipos del futbol europeo, pero todo apunta a que regresará al club en el que se formó: el Real Madrid.

El cuadro merengue tiene una opción de recompra por Paz y, de acuerdo con un reporte del Diario AS, la directiva la hará válida este mercado de verano. El periódico español revela que el Madrid "considera que es la hora del regreso" de la joya argentina.

Aunque la fecha límite para ejercer la cláusula de recompra se vence el 30 de mayo, la directiva del Real Madrid ya se habría comunicado con el club italiano y el mismo jugador para dejarles en claro su decisión.

FC Internazionale v Como - Coppa Italia | Luca Amedeo Bizzarri/GettyImages

Este reporte señala que la relación entre las directivas del Real Madrid y el Como son "excelentes" y que los merengues podrían enviar a un par de juveniles con gran potencial al club italiano para la próxima campaña.

Daniel Yáñez, extremo español de 18 años, y Jesús Fortea, lateral español de 19 años, serían los dos jugadores que más llaman la atención en el Como. El Real Madrid no vería con malos ojos una cesión para que ambos elementos continúen con su proceso de formación y tengan minutos en primera división.

🤝🏻 ¡EL REAL MADRID EJERCERÁ LA RECOMPRA DE NICO PAZ!



🚨 La fecha tope para hacer uso de esa opción es la del 30 de mayo, pero en Valdebebas ya tienen claro que el futuro del canterano pasa por el regreso. Le veremos de nuevo en el Bernabéu tras una temporada espectacular en el… pic.twitter.com/GmM86qojoy — Diario AS (@diarioas) April 26, 2026

El de Nico Paz sería el primer fichaje del Real Madrid de cara a la temporada 2026/2027. Tras un año marcado por la incertidumbre y la irregularidad, el club merengue busca fortalecer y renovar su plantilla para volver a competir por los títulos.