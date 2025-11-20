Wayne Rooney ignora a Erling Haaland al nombrar a los tres mejores jugadores de la temporada de la Premier League

El exdelantero del Manchester United, Wayne Rooney, sorprendentemente pasó por alto al máximo goleador de la liga, Erling Haaland, al nombrar a los tres mejores jugadores de la temporada de la Premier League hasta el momento.

En cambio, Rooney se decantó por el talentoso jugador del Bournemouth, Antoine Semenyo, el jugador del United, Bryan Mbeumo, y, en otra decisión insólita, por el fichaje veraniego del Arsenal, Viktor Gyökeres.

El exjugador convertido en comentarista ha asumido esta temporada un nuevo papel de archienemigo. Consejos no solicitados tanto para entrenadores como para jugadores, estrategias de fichajes aparentemente espontáneas e incluso teorías conspirativas descabelladas han formado parte de la retórica de Rooney este año.

Ahora, el excapitán de Inglaterra se ha dedicado a clasificar a los jugadores más destacados de la Premier League. Pocos podrían discrepar con su primera elección: Semenyo. "Creo que ha sido fundamental para el Bournemouth, manteniendo el nivel de la temporada pasada", declaró Rooney a Amazon Prime Video.

Antoine Semenyo ha estado sensacional para el Bournemouth en los últimos tiempos | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

El extremo, que puede jugar tanto en ataque como en defensa, ha participado en más de la mitad de los goles del Bournemouth en la Premier League esta temporada, ya sea marcando o asistiendo. Con una cláusula de rescisión de tan solo 65 millones de libras (85,4 millones de dólares), se espera una intensa puja por Semenyo en enero.

Jugador Goles Asistencias Erling Haaland 14 1 Antoine Semenyo 6 3 Bryan Mbeumo 5 1 Viktor Gyökeres 4 0

Rooney recurrió a sus antiguos compañeros para su siguiente selección. “También incluiría a Bryan Mbeumo”, reflexionó. “Creo que ha rendido muy bien en el Manchester United, incluso después de un comienzo difícil para el club. Creo que ha estado realmente bien”.

El máximo goleador histórico del United no ha escatimado elogios para el fichaje de verano, tanto por su entrega como por su rendimiento, admitiendo que Mbeumo ha disipado las dudas que tenía sobre el exdelantero del Brentford.

“En tercer lugar, probablemente elegiría a Viktor Gyökeres”, concluyó Rooney.

“El Arsenal lleva años necesitando un delantero centro, y él ha llegado, y su determinación, su entrega y su juego de espaldas a la portería han sido excelentes. Obviamente, también ha marcado algunos goles”.

Esta es, sin duda, la selección más polémica. Gyökeres ha sido sólido, aunque no espectacular, durante sus primeros meses en el norte de Londres, moviéndose torpemente por el último tercio del campo como si llevara un paraguas en la boca. La imponente presencia del sueco obliga a las defensas rivales a tener un punto de referencia diferente con el que lidiar, lo que permite a la nutrida delantera del Arsenal generar peligro. Sin embargo, su rendimiento individual palidece en comparación con el de Haaland.

El insaciable número 9 del Manchester City suma 14 goles en los primeros 11 partidos de la temporada de la máxima categoría. Para el primer partido del Manchester City en septiembre, ya había marcado más goles (cinco) de los que Gyökeres puede ostentar incluso ahora. Difícilmente se puede acusar a Pep Guardiola de favoritismo hacia su club al comparar a Haaland con Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

¿A quién más pasó por alto Rooney?

Haaland no es el único jugador de la Premier League que podría haberse sentido molesto por la clasificación de Rooney. El exdelantero seleccionó a tres delanteros, ignorando la gran cantidad de centrocampistas y defensas que han brillado esta temporada.

Moisés Caicedo está en un estado de forma excepcional en este momento | Ira L. Black/GettyImages

Moisés Caicedo se está consolidando como uno de los mejores mediocampistas defensivos del mundo, y no solo de la Premier League. Declan Rice le disputa ese honor, ya que su influencia en la lucha por el título del Arsenal crece semana tras semana.

Varios jugadores del Arsenal han superado a Gyökeres hasta el momento, especialmente el incansable central Gabriel, quien sin duda genera más peligro en el área rival que el delantero sueco.

Incluso en un Liverpool que atraviesa un mal momento, Dominik Szoboszlai ha brillado esta temporada, mientras que Granit Xhaka lidera al Sunderland en una improbable remontada hacia la lucha por la clasificación europea.

Hay innumerables candidatos, aunque Rooney se decantó por algunos de los más inesperados.

