Wayne Rooney revela cuál fichaje del Manchester United se ha convertido en el mejor futbolista del club

El exdelantero del Manchester United, Wayne Rooney, explicó cómo Bryan Mbeumo lo ha convertido de un escéptico a un creyente.

El exdelantero del Brentford llegó a Old Trafford por una cuantiosa cifra que podría ascender a 71 millones de libras (95 millones de dólares); solo Benjamin Šeško costó más este verano. A pesar de acumular la impresionante cifra de 20 goles en la Premier League con los Bees la temporada pasada, Rooney aún tenía dudas sobre Mbeumo.

"Para mí, ha sido el jugador más destacado del Manchester United esta temporada y no ha recibido la recompensa por su esfuerzo y los sacrificios que ha hecho por el equipo durante toda la temporada", declaró Rooney en su podcast homónimo tras ver a Mbeumo abrir el marcador en la victoria por 2-1 sobre el Liverpool el domingo.

“Pienso que fue un golazo [contra el Liverpool], y siendo sincero, tenía algunas dudas cuando el Manchester United lo fichó. No sabía si tenía la capacidad para venir a jugar, pero me ha demostrado que estaba equivocado”, reconoció.

Bryan Mbeumo marcó su tercer gol con el Manchester United en Anfield | Michael Regan/GettyImages

“Creo que ha sido una gran incorporación al equipo y, por mucho, el mejor jugador del United de la temporada. Es una victoria enorme para el entrenador. He sido uno los que ha cuestionado decisiones, tácticas, el deseo de los jugadores durante esta temporada y la pasada, pero esa victoria es enorme; ganar en Anfield no es fácil”, agregó Rooney.

Fue la primera victoria del United a domicilio contra el Liverpool desde que el propio Rooney anotó el único gol de una victoria por la mínima en 2016. La precisa definición de Mbeumo fue su tercer gol de la temporada, más que cualquier otro jugador de la plantilla. El jugador de 26 años también lidera al equipo en xG, remates, xA, toques en el área rival y una gran variedad de otras métricas.

El esforzado delantero también influye en los partidos del United sin tener la posesión. De cara a los partidos de este fin de semana, Mbeumo ostentaba la mayor cantidad de carreras sin balón de cualquier jugador de la Premier League.

Ruben Amorim elogia la "posición perfecta" del compañero de banda derecha de Mbeumo

Amad Diallo ha ganado sus últimos tres partidos con el Manchester United | Carl Recine/GettyImages

El primer gol de Mbeumo contra el Liverpool fue asistido por Amad Diallo, quien se ha consolidado como lateral.

"Amad lo está haciendo muy bien en esa posición, es perfecto para ella", declaró efusivamente el entrenador del United, Ruben Amorim, tras la visita del domingo a Anfield. El extremo natural ha sido readaptado para formar parte de una defensa de cinco y así dar cabida a jugadores como Mbeumo e intimidar a Milos Kerkez, del Liverpool.

“Se molestó hoy cuando hice el cambio, pero tenía una tarjeta amarilla y había mucho marcaje individual en el lateral”, sonrió Amorim. “Si no lo hubieran amonestado, seguiría en el partido porque es muy importante para nosotros”.