Wayne Rooney se pronuncia sobre el futuro de Arne Slot y plantea una propuesta táctica

El exdelantero del Manchester United, Wayne Rooney, defendió la postura del entrenador del Liverpool, Arne Slot, pero insistió en que el técnico holandés debe prescindir de Mohamed Salah durante su desastrosa racha.

Salah está atravesando una de sus peores temporadas con la camiseta del Liverpool, justo después de la que podría considerarse su mejor temporada en la 2024-25. El actual Jugador del Año de la Premier League solo cuenta con cuatro goles en 12 partidos de la máxima categoría; en la campaña anterior, había marcado 10 goles a estas alturas.

A medida que su rendimiento ofensivo disminuye, la atención se ha centrado en su rendimiento defensivo, o en la falta de él. Slot admite abiertamente que su delantero estrella opera con requisitos diferentes para asegurar que su energía se reserve para la zona ofensiva. Sin embargo, los equipos han apuntado cada vez más a la banda, que Salah suele dejar desmarcada.

Este mismo fin de semana, el Nottingham Forest anotó su segundo gol en la victoria por 3-0 en Anfield tras una incursión por la banda derecha del Liverpool, con Nico Williams desprendiéndose del hombro de Salah para asistir a Nicolò Savona. A lo largo de la temporada de la Premier League, el 22% de los disparos que ha recibido el Liverpool han sido por esa banda (la mayor proporción de la liga), en comparación con solo el 10% en el lado contrario, según WhoScored.

Rooney criticó duramente al talismán del Liverpool. "Salah no les está ayudando en defensa", declaró en su podcast homónimo.

“Si eres uno de los jugadores que han fichado y estás en el banquillo y has visto el juego sin correr —y, repito, es una leyenda del club y todo lo que ha hecho por él—, pero si estás en el banquillo, ¿qué mensaje te transmite eso?”

"Si yo fuera Slot, intentaría tomar una decisión importante solo para que impactara al resto del equipo". Cuando Kelly Somers le preguntó si se refería a dejar fuera a Salah, Rooney confirmó que esa era su postura.

"Cuando no ganas partidos, quieres mantenerte compacto y difícil de batir, así que creo que, mientras atraviesan este período, sin duda necesita tomar una decisión", insistió el capitán retirado de Inglaterra.

Rooney continuó señalando el impacto del trágico fallecimiento de Diogo Jota como un factor innegable en el momento del Liverpool. Salah insinuó el golpe de esta devastadora derrota en la primera jornada de la temporada, tras romper a llorar frente a la Kop mientras se cantaba el cántico de Jota.

"Probablemente haya que analizar el efecto de lo que lamentablemente le ocurrió a Jota", añadió Rooney. "¿Qué efecto tiene eso en los jugadores, siendo sus compañeros? Sin duda, tiene que tener un efecto".

Sin embargo, concluyó: “Pero entonces no hay excusa para no luchar”.

Posición bajo presión

Puede que Salah haya caído en la ira de Rooney, pero Slot aún tiene algo de crédito ante el experto.

“Con Slot, [el exentrenador del Liverpool, Jürgen] Klopp sigue siendo mencionado. ‘No es Jürgen Klopp, no es tan bueno como Jürgen Klopp’”, reflexionó Rooney. “Pero creo que la afición del Liverpool simplemente necesita dejar eso de lado y apoyarlo”.

El máximo goleador histórico del Manchester United vio algunas similitudes preocupantes entre su antiguo equipo y el Liverpool. “Es un poco como la presencia de Sir Alex Ferguson”, afirmó Rooney. “Por ejemplo, cuando David Moyes llegó [al Manchester United] y [Louis] Van Gaal, el nombre de Ferguson siempre se mencionaba”.

El ex compañero de equipo de Rooney en el United, Gary Neville, fue menos indulgente que su compatriota.

“No puedes perder seis partidos de siete si eres el Liverpool Football Club”, advirtió el comentarista de Sky Sports. “Es inaceptable. El entrenador tiene que cambiar el estilo o el sistema y ayudarlos. Significa ser más sólidos, cambios de plantilla”.

En lugar de prescindir de Salah, Neville pidió otros cambios tácticos.

“[Milos] Kerkez está pasando apuros, [Ibrahima] Konaté está pasando apuros”, señaló el defensa retirado. “Lo planteé hace unas semanas, dije que quizás Joe Gomez debería jugar de lateral derecho, Andy Robertson de lateral izquierdo y jugar con una defensa de cuatro. Ser un poco más pragmáticos. Algo tiene que cambiar en el equipo”.

