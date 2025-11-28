West Ham vs Liverpool: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
El Liverpool está atravesando una crisis futbolística inédita en los últimos años y Arne Slot vuelve a tambalear en el puesto: perdió contra el PSV de local por la UEFA Champions League, está lejos de la pelea en la Premier y ya se quedó afuera de la EFL Cup. En este panorama, viajan a Londres para visitar al West Ham.
A continuación, toda la información necesaria para la previa de este partido.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el West Ham vs Liverpool?
Ciudad: Londres, Inglaterra
Fecha: domingo 30 de noviembre
Horario: 09:05 (costa este de EE.UU.), 08:05 (México), 17:05 (España)
Estadio: Estadio Olímpico de Londres
¿Cómo se podrá ver el West Ham vs Liverpool en TV y streaming online?
País
Canal de TV
Streaming Online
Estados Unidos
A confirmar
Peacock
México
Caliente TV
FOX One
España
DAZN
DAZN
Últimos cinco partidos del West Ham
Rival
Resultado
Competición
Bournemouth
2-2 E
Premier League
Burnley
3-2 V
Premier League
Newcastle
3-1 V
Premier League
Leeds
2-1 D
Premier League
Brentford
2-0 D
Premier League
Últimos cinco partidos del Liverpool
Rival
Resultado
Competición
PSV Eindhoven
1-4 D
UEFA Champions League
Nottingham Forest
3-0 D
Premier League
Manchester City
3-0 D
Premier League
Real Madrid
1-0 V
UEFA Champions League
Aston Villa
2-0 V
Premier League
Últimas noticias del West Ham
El equipo dirigido por Nuno Espírito Santo tuvo un renacimiento importante en las últimas jornadas, saliendo por diferencia de gol de la zona de descenso. Para seguir escalando posiciones previo a fin de año, los Hammers tienen por delante esta oportunidad para darle un golpe fuerte a un integrante del Big Six.
Últimas noticias del Liverpool
Están en el puesto 12 de la tabla de la Premier League, preocupando a sus fanáticos de cara al futuro y hasta temiendo terminar peleando por la permanencia si el presente no se revierte, tal como le pasó al Manchester United la temporada pasada.
Vienen de perder 4-1 con el PSV y 3-0 con el Manchester City por liga, lo que pone a Arne Slot más contra las cuerdas que nunca luego de un mercado de pases en el que la directiva del club del Merseyside gastó cientos de millones para reforzar la plantilla.
Posibles alineaciones
West Ham
Portero: Alphonse Areola
Defensas: Jean-Clair Todibo, Igor, Max Kilman
Mediocampista: El Hadji Malick Diouf, Mateus Fernandes, Freddie Potts, Aaron Wan-Bissaka
Delantero: Luis Guilherme, Callum Wilson y Jarrod Bowen.
Liverpool
Portero: Giorgi Mamardashvili
Defensas: Milos Kerkez, Virgil van Dijk, Ibrahima Konaté, Curtis Jones
Mediocampistas: Alexis Mac Allister, Ryan Gravenberch
Volantes ofensivos: Cody Gakpo, Dominik Szoboszlai, Mohamed Salah
Delantero: Hugo Ekitike.
Pronóstico SI
Los Reds cortarán la sangría venciendo al West Ham por sus individualidades de lujo, aunque tendrán complicado el resto del año si no corrigen los graves errores defensivos que vienen cometiendo.
West Ham 1-2 Liverpool
