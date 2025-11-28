Sports Illustrated Fútbol

West Ham vs Liverpool: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

Los Reds cayeron de manera estrepitosa con el PSV en Anfield y preocupan, mientras que los Hammers buscarán salir de la zona de descenso.
Bruno Pernigotti|
El Liverpool está atravesando una crisis futbolística inédita en los últimos años y Arne Slot vuelve a tambalear en el puesto: perdió contra el PSV de local por la UEFA Champions League, está lejos de la pelea en la Premier y ya se quedó afuera de la EFL Cup. En este panorama, viajan a Londres para visitar al West Ham.

A continuación, toda la información necesaria para la previa de este partido.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el West Ham vs Liverpool?

Ciudad: Londres, Inglaterra

Fecha: domingo 30 de noviembre

Horario: 09:05 (costa este de EE.UU.), 08:05 (México), 17:05 (España)

Estadio: Estadio Olímpico de Londres

¿Cómo se podrá ver el West Ham vs Liverpool en TV y streaming online?

País

Canal de TV

Streaming Online

Estados Unidos

A confirmar

Peacock

México

Caliente TV

FOX One

España

DAZN

DAZN

Últimos cinco partidos del West Ham

Rival

Resultado

Competición

Bournemouth

2-2 E

Premier League

Burnley

3-2 V

Premier League

Newcastle

3-1 V

Premier League

Leeds

2-1 D

Premier League

Brentford

2-0 D

Premier League

Últimos cinco partidos del Liverpool

Rival

Resultado

Competición

PSV Eindhoven

1-4 D

UEFA Champions League

Nottingham Forest

3-0 D

Premier League

Manchester City

3-0 D

Premier League

Real Madrid

1-0 V

UEFA Champions League

Aston Villa

2-0 V

Premier League

Últimas noticias del West Ham

El equipo dirigido por Nuno Espírito Santo tuvo un renacimiento importante en las últimas jornadas, saliendo por diferencia de gol de la zona de descenso. Para seguir escalando posiciones previo a fin de año, los Hammers tienen por delante esta oportunidad para darle un golpe fuerte a un integrante del Big Six.

Últimas noticias del Liverpool

Están en el puesto 12 de la tabla de la Premier League, preocupando a sus fanáticos de cara al futuro y hasta temiendo terminar peleando por la permanencia si el presente no se revierte, tal como le pasó al Manchester United la temporada pasada.

Vienen de perder 4-1 con el PSV y 3-0 con el Manchester City por liga, lo que pone a Arne Slot más contra las cuerdas que nunca luego de un mercado de pases en el que la directiva del club del Merseyside gastó cientos de millones para reforzar la plantilla.

Posibles alineaciones

West Ham

Portero: Alphonse Areola

Defensas: Jean-Clair Todibo, Igor, Max Kilman

Mediocampista: El Hadji Malick Diouf, Mateus Fernandes, Freddie Potts, Aaron Wan-Bissaka

Delantero: Luis Guilherme, Callum Wilson y Jarrod Bowen.

Liverpool

Portero: Giorgi Mamardashvili

Defensas: Milos Kerkez, Virgil van Dijk, Ibrahima Konaté, Curtis Jones

Mediocampistas: Alexis Mac Allister, Ryan Gravenberch

Volantes ofensivos: Cody Gakpo, Dominik Szoboszlai, Mohamed Salah

Delantero: Hugo Ekitike.

Pronóstico SI

Los Reds cortarán la sangría venciendo al West Ham por sus individualidades de lujo, aunque tendrán complicado el resto del año si no corrigen los graves errores defensivos que vienen cometiendo.

West Ham 1-2 Liverpool

Bruno Pernigotti
BRUNO PERNIGOTTI

Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo

