Willer Ditta cometió un polémico penal y un autogol y Cruz Azul la ‘cruzazuleó’ 2-2 frente a los Pumas

No importa cuando se lea, Cruz Azul no pudo aguantar una ventaja de 0-2 sobre los Pumas en el Estadio Olímpico Universitario y terminó ‘cruzazuleándola’ una vez más, pues los locales vinieron de atrás para sacar un importante punto, aun cuando se quedaron con diez hombres por la expulsión del brasileño Nathan Silva. El hombre del partido fue el cancerbero tico Keylor Navas, quien se agrandó al realizar varias atajadas claves evitando el descalabro de su equipo.

¡DOLOROSO EMPATE! ❌



Pumas hizo pesar su cancha y a su afición. Vino de atrás en el marcador y empató 2-2 con Cruz Azul, un resultado que, al menos para su afición, tiene sabor a triunfo.



Nico Ibáñez puso el primero con un cabezazo y Charly Rodríguez, con un festejo en el que… pic.twitter.com/TrL3zRFGVk — Multimedios Deportes (@mmdeportesmx) March 15, 2026

El argentino Nico Ibáñez y Carlos Rodríguez encaminaban el triunfo de los cementeros en el primer tiempo, pero en el complemento apareció el brasileño Juninho Vieira desde los once pasos junto a un autogol del defensa colombiano Willer Ditta para dejar el 2-2 final, en la Jornada 11 del Clausura 2026, de la Liga MX, con el cafetalero como el gran villano de la noche.



La Máquina fue muy superiora a su rival en el primer tiempo, contando con varias acciones de peligro, pero el primer tanto llegó hasta el minuto 35. En un tiro de esquina, Ditta ganó por lo alto para cabecear, lo que se terminó convirtiendo en una peinada para su compañero Ibáñez, quien aprovechó con un testerazo para mandar a guardar la pelota.



Más adelante, al 42’, el argentino José Paradela se lució en el área con una gran jugada individual, pues luego de hacer un sombrerito dejó la posesión para Jorge Rodarte, quien vio totalmente solo a Charly dentro del área, así que apostó por una diagonal que el seleccionado nacional conectó de gran forma para vencer al arquero.

¿ERA PENAL? 😨⚽💥



Una polémica entrada de Willer Ditta sobre Guillermo Martínez terminó por dictaminarse como pena máxima, misma que Juninho convirtió para anotar el primero de Pumas y acortar distancias en el marcador pic.twitter.com/DvdbPwLI4w — Claro Sports (@ClaroSports) March 15, 2026

Terrible. Jamás es penal para @PumasMX son brazos de referencia de Ditta de @CruzAzul NO HAY NINGÚN EMPUJÓN.

Error grave del árbitro y el VAR pic.twitter.com/cOHv8vqM5l — El Cantante Guerrero (@cantantearbitro) March 15, 2026

Lo que parecía que sería una victoria holgada para los visitantes, se fue desvaneciendo poco a poco, sumado en parte por la polémica actuación del árbitro Daniel Quintero. Al 61’, el silbante marcó un discutido penal luego que Witta empujara a Guillermo Martínez, lo que para muchos fue un tremendo 'clavadazo' del delantero auriazul, sin que el VAR hiciera aparición. Posteriormente vino Juninho para marcar desde los once pasos, mientras el cafetalero se lamentaba porque tras su reclamo al nazareno acumuló su quinta tarjeta amarilla del semestre, por lo que se perderá el siguiente compromiso contra Mazatlán.



Cruz Azul se comenzó a descontrolar y al final, sus mismos errores lo condenaron a quedarse sin sumar los tres puntos, pese a que Nathan se fue a las regaderas al 68’ por una falta sobre Rodarte, la cual ni siquiera era para amonestación, pero para el silbante mereció su segunda amarilla.

Finalmente, al 77’, la UNAM hizo cuatro simples toques para hallar la igualada. Keylor sacó desde su área, El Memote ganó de cabeza por lo alto para dejarle la redonda a Rodrigo López, que avanzó algunos metros para mandar una diagonal, sin que el portero Andrés Gudiño pudiera quedarse con ella, ocasionando que Ditta la mandara a su propio arco con la pierna ante el acecho de Uriel Antuna.