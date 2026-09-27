Willer Ditta empuja al arbitro asistente y podría recibir una suspensión ejemplar

La tarde del sábado 26 de septiembre del 2026, en la cancha del estadio Banorte, la Máquina Celeste de la Cruz Azul se enfrentó a los Diablos Rojos del Toluca, para el duelo correspondiente a la jornada número 10 por el torneo de Apertura 2026.

Con goles de Nicolás Ibáñez y de Gabriel: el 'Toro' Fernández, el Cruz Azul se había puesto 2-0 al frente en el marcador. Sin embargo, Toluca resurgió de entre las cenizas, y con goles de Helinho y un doblete de Alexis Vega, le habían dado la vuelta al marcador.

No obstante, en la agonía del compromiso, el 'Toro' Fernández rescató el empate para la escuadra campeona del fútbol mexicano.

El encuentro resultó ser uno de los más espectaculares en lo que va de la campaña. Sin embargo, se vio empañado por una jugada en la que estuvo inmiscuído el defensa central del conjunto celeste, Willer Ditta, quien, luego de enfrascarse en una dura discusión con el árbitro asistente Jonathan Maximiliano Gómez, le dio un claro empujón que logró se capturado por las cámaras.

¿ERA ROJA PARA DITTA? 🟥😱



En un reclamo que fue subiendo de tono, Willer Ditta terminó encarando y empujando al árbitro asistente del encuentro. La acción no pasó a mayores y el central de Cruz Azul jugó el partido completo.



PERDIÓ LA CABEZA EL DEFENSOR DE LA MÁQUINA. pic.twitter.com/7eltHe3E77 — Multimedios Deportes (@mmdeportesmx) September 27, 2026

La silbante del partido, Katia Itezel García ni siquiera pareció enterarse de lo ocurrido y el futbolista en cuestión siguió sin problema dentro del terreno de juego. No obstante, esto no libera a Willer Ditta de recibir una dura sanción en los próximos días.

Recordemos que en el pasado se han tomado medidas similares contra jugadores como Nahuel Guzmán, por citar un ejemplo, en una clara muestra de apoyo y solidaridad para los silbantes. Toluca tiene los argumentos que necesita para reclamar ante la federación, lo cual derivaría en una dolorosa pérdida para la escuadra celeste en un torneo que, poco a poco, comienza a tornarse complicado.

Entre faltas de resultados que parecían obligados y una inconsistencia en el estilo de juego, Joel Huiqui ha perdido gran parte del crédito obtenido por el campeonato, y los aficionados se lo han dejado ya muy en claro.

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