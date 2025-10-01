William Saliba revela por qué rechazó un posible fichaje por el Real Madrid

William Saliba reveló que no consideraría alejarse del Arsenal hasta conseguir un título. Esto se dio luego de firmar un nuevo contrato con los Gunners hasta 2030 y tras estar vinculado con el Real Madrid durante todo el verano europeo.

Incluso Trent-Alexander Arnold, quien llegó al Merengue esta temporada, fue usado de ejemplo ante el propio Saliba, en rueda de prensa previa al duelo del conjunto de Londres ante Olympiakos: "Ganó algunos títulos con el Liverpool. ¿Yo? No gané nada aquí, salvo la Community Shield. No he hecho nada por este club como para pensar en irme. Quiero quedarme aquí y ganar muchos trofeos. Amo a este club. No puedo irme sin darles algo a cambio. No gané nada, así que mi primera opción fue quedarme aquí y ganarlo todo primero”, dijo Saliba.

Arsenal FC Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD2 | Alex Pantling/GettyImages

Alexander-Arnold ganó todos los trofeos posibles durante su etapa en el Liverpool antes de dejar Merseyside con la libertad de fichar este verano. El internacional inglés destacó el legado, la ambición y el deseo de superación del Real Madrid.

El Arsenal ha terminado en el segundo puesto en tres temporadas consecutivas de la Premier League y la primera de esas ocasiones terminó coincidiendo con el debut de Saliba. El club tampoco ha alcanzado una final de copa, ni europea ni nacional, desde la temporada 2019/20, cuando Mikel Arteta ganó la FA Cup en su primera temporada.

El club fichó a Saliba en el verano de 2019 con Unai Emery, pero se fue cedido al Saint-Étienne, su anterior club. El defensa francés también estuvo cedido en el OGC Nice y el Olympique de Marsella. Desde su regreso, disputó 140 partidos con el club en el momento de la renovación de su contrato.

"Creemos en el proyecto y en el futuro. Tenemos una buena plantilla, un buen cuerpo técnico y un buen entrenador. Estamos cerca de conseguirlo, así que tenemos que seguir adelante", completó en la rueda de prensa.

El Arsenal y Saliba buscarán sumar dos victorias en dos partidos de la fase de liga de la Liga de Campeones cuando reciban al Olympiacos esta noche.

