Sports Illustrated Fútbol

Wolfsburgo vs Bayer Leverkusen: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

Los 'Lobos' buscan salir de la crisis en casa ante un Leverkusen que llega inspirado tras una goleada histórica
Carlos García|
FBL-GER-BUNDESLIGA-WOLFSBURG-LEVERKUSEN
FBL-GER-BUNDESLIGA-WOLFSBURG-LEVERKUSEN | ODD ANDERSEN/GettyImages

La Jornada 11 de la Bundesliga presenta un duelo de contrastes en el Volkswagen Arena. El Wolfsburgo, que atraviesa una racha negativa y coquetea con la zona baja, recibe a un Bayer Leverkusen que viene de dar una exhibición ofensiva y busca escalar a los puestos de Champions League.

A continuación, toda la información necesaria para la previa de este partido que se jugará el sábado.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Wolfsburgo vs Bayer Leverkusen?

  • Ciudad: Wolfsburgo, Alemania
  • Fecha: sábado 22 de noviembre
  • Horario: 15:30 (hora de EE.UU. ET), 08:30 horas (México), 15:30 horas (España)
  • Estadio: Volkswagen Arena
Mattias Svanberg
SV Werder Bremen v VfL Wolfsburg - Bundesliga | Selim Sudheimer/GettyImages

¿Cómo ver el Wolfsburgo vs Bayer Leverkusen en TV y streaming online?

País

Canal de TV

Streaming Online

Estados Unidos

ESPN

ESPN+

México

Sky Sports

Sky+

España

DAZN

DAZN

Argentina

ESPN

Disney+

Últimos cinco partidos del Wolfsburgo

Rival

Resultado

Competición

Werder Bremen

1-2 D

Bundesliga

KSV Holstein

0-1 D

DFB Pokal

Stuttgart

0-3 D

Bundesliga

Augsburgo

1-3 D

Bundesliga

Hamburgo

1-0 V

Amistoso

Últimos cinco partidos del Bayer Leverkusen

Rival

Resultado

Competición

Heidenheim

6-0 V

Bundesliga

Benfica

1-0 V

UEFA Champions League

Bayern Múnich

0-3 D

Bundesliga

Paderborn

4-2 V

DFB Pokal

Friburgo

2-0 V

Bundesliga

FBL-GER-BUNDESLIGA-LEVERKUSEN-HEIDENHEIM
FBL-GER-BUNDESLIGA-LEVERKUSEN-HEIDENHEIM | INA FASSBENDER/GettyImages

Últimas noticias del Wolfsburgo

El equipo dirigido por Daniel Bauer vive momentos complicados. Llegó como entrenador interino y se ubican en la posición 14 de la tabla con solo 8 puntos; además acumulan tres derrotas consecutivas en la liga, la última por 2-1 en su visita al Werder Bremen.

La eliminación en la Copa ante el Holstein Kiel agravó la situación, por lo que una victoria en casa es urgente para calmar las aguas.

Últimas noticias del Bayer Leverkusen

El conjunto de las 'Aspirinas', bajo el mando de Kasper Hjulmand, llega con el ánimo a tope tras una semana redonda. Primero vencieron al Benfica en Champions y después aplastaron 6-0 al Heidenheim en la Bundesliga.

Se encuentran en el quinto lugar con 20 puntos, acechando los puestos de Champions League, y buscarán aprovechar la fragilidad defensiva de su rival.

Nordi Mukiele, Jonas Wind
VfL Wolfsburg v Bayer 04 Leverkusen - Bundesliga | Inaki Esnaola/GettyImages

Posibles alineaciones

Wolfsburgo

  • Portero: Kamil Grabara
  • Defensas: Sael Kumbedi, Jenson Seelt, Moritz Jenz, Aaron Zehnter
  • Centrocampistas: Vinícius Souza, Maximilian Arnold
  • Medios Ofensivos: Adam Daghim, Christian Eriksen, Mattias Svanberg
  • Delantero: Mohamed Amoura.

Bayer Leverkusen

  • Portero: Mark Flekken
  • Defensas: Loïc Badé, Robert Andrich, Edmond Tapsoba
  • Carrileros: Arthur, Alejandro Grimaldo
  • Centrocampistas: Ibrahim Maza, Aleix García
  • Medios Ofensivos: Jonas Hofmann, Ernest Poku
  • Delantero: Patrik Schick.

Pronóstico SI

El Bayer Leverkusen llega en un estado de forma muy superior, con una ofensiva que viene de marcar seis goles y una defensa que ha mantenido el cero en sus últimos dos compromisos. Wolfsburgo, en cambio, sufre en ambas áreas. Se espera una victoria cómoda para los visitantes.

Wolfsburgo 1-3 Bayer Leverkusen

MÁS NOTICIAS SOBRE FÚTBOL EUROPEO

Published | Modified
Carlos García
CARLOS GARCÍA

Americanista, amante del futbol y apasionado por los deportes. Transmitir la emoción que producen es mi pasión y darle voz a los protagonistas es ser parte de la historia.

Home/Futbol