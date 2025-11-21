Wolfsburgo vs Bayer Leverkusen: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

La Jornada 11 de la Bundesliga presenta un duelo de contrastes en el Volkswagen Arena. El Wolfsburgo, que atraviesa una racha negativa y coquetea con la zona baja, recibe a un Bayer Leverkusen que viene de dar una exhibición ofensiva y busca escalar a los puestos de Champions League.

A continuación, toda la información necesaria para la previa de este partido que se jugará el sábado.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Wolfsburgo vs Bayer Leverkusen?

Ciudad : Wolfsburgo, Alemania

: Wolfsburgo, Alemania Fecha: sábado 22 de noviembre

sábado 22 de noviembre Horario: 15:30 (hora de EE.UU. ET), 08:30 horas (México), 15:30 horas (España)

Estadio: Volkswagen Arena

¿Cómo ver el Wolfsburgo vs Bayer Leverkusen en TV y streaming online?

País Canal de TV Streaming Online Estados Unidos ESPN ESPN+ México Sky Sports Sky+ España DAZN DAZN Argentina ESPN Disney+

Últimos cinco partidos del Wolfsburgo

Rival Resultado Competición Werder Bremen 1-2 D Bundesliga KSV Holstein 0-1 D DFB Pokal Stuttgart 0-3 D Bundesliga Augsburgo 1-3 D Bundesliga Hamburgo 1-0 V Amistoso

Últimos cinco partidos del Bayer Leverkusen

Rival Resultado Competición Heidenheim 6-0 V Bundesliga Benfica 1-0 V UEFA Champions League Bayern Múnich 0-3 D Bundesliga Paderborn 4-2 V DFB Pokal Friburgo 2-0 V Bundesliga

Últimas noticias del Wolfsburgo

El equipo dirigido por Daniel Bauer vive momentos complicados. Llegó como entrenador interino y se ubican en la posición 14 de la tabla con solo 8 puntos; además acumulan tres derrotas consecutivas en la liga, la última por 2-1 en su visita al Werder Bremen.

La eliminación en la Copa ante el Holstein Kiel agravó la situación, por lo que una victoria en casa es urgente para calmar las aguas.

Últimas noticias del Bayer Leverkusen

El conjunto de las 'Aspirinas', bajo el mando de Kasper Hjulmand, llega con el ánimo a tope tras una semana redonda. Primero vencieron al Benfica en Champions y después aplastaron 6-0 al Heidenheim en la Bundesliga.

Se encuentran en el quinto lugar con 20 puntos, acechando los puestos de Champions League, y buscarán aprovechar la fragilidad defensiva de su rival.

Posibles alineaciones

Wolfsburgo

Portero : Kamil Grabara

: Kamil Grabara Defensas : Sael Kumbedi, Jenson Seelt, Moritz Jenz, Aaron Zehnter

: Sael Kumbedi, Jenson Seelt, Moritz Jenz, Aaron Zehnter Centrocampistas : Vinícius Souza, Maximilian Arnold

: Vinícius Souza, Maximilian Arnold Medios Ofensivos : Adam Daghim, Christian Eriksen, Mattias Svanberg

: Adam Daghim, Christian Eriksen, Mattias Svanberg Delantero: Mohamed Amoura.

Bayer Leverkusen

Portero : Mark Flekken

: Mark Flekken Defensas : Loïc Badé, Robert Andrich, Edmond Tapsoba

: Loïc Badé, Robert Andrich, Edmond Tapsoba Carrileros : Arthur, Alejandro Grimaldo

: Arthur, Alejandro Grimaldo Centrocampistas : Ibrahim Maza, Aleix García

: Ibrahim Maza, Aleix García Medios Ofensivos : Jonas Hofmann, Ernest Poku

: Jonas Hofmann, Ernest Poku Delantero: Patrik Schick.

Pronóstico SI

El Bayer Leverkusen llega en un estado de forma muy superior, con una ofensiva que viene de marcar seis goles y una defensa que ha mantenido el cero en sus últimos dos compromisos. Wolfsburgo, en cambio, sufre en ambas áreas. Se espera una victoria cómoda para los visitantes.

Wolfsburgo 1-3 Bayer Leverkusen

