Wolfsburgo vs Bayer Leverkusen: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
La Jornada 11 de la Bundesliga presenta un duelo de contrastes en el Volkswagen Arena. El Wolfsburgo, que atraviesa una racha negativa y coquetea con la zona baja, recibe a un Bayer Leverkusen que viene de dar una exhibición ofensiva y busca escalar a los puestos de Champions League.
A continuación, toda la información necesaria para la previa de este partido que se jugará el sábado.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Wolfsburgo vs Bayer Leverkusen?
- Ciudad: Wolfsburgo, Alemania
- Fecha: sábado 22 de noviembre
- Horario: 15:30 (hora de EE.UU. ET), 08:30 horas (México), 15:30 horas (España)
- Estadio: Volkswagen Arena
¿Cómo ver el Wolfsburgo vs Bayer Leverkusen en TV y streaming online?
País
Canal de TV
Streaming Online
Estados Unidos
ESPN
ESPN+
México
Sky Sports
Sky+
España
DAZN
DAZN
Argentina
ESPN
Disney+
Últimos cinco partidos del Wolfsburgo
Rival
Resultado
Competición
Werder Bremen
1-2 D
Bundesliga
KSV Holstein
0-1 D
DFB Pokal
Stuttgart
0-3 D
Bundesliga
Augsburgo
1-3 D
Bundesliga
Hamburgo
1-0 V
Amistoso
Últimos cinco partidos del Bayer Leverkusen
Rival
Resultado
Competición
Heidenheim
6-0 V
Bundesliga
Benfica
1-0 V
UEFA Champions League
Bayern Múnich
0-3 D
Bundesliga
Paderborn
4-2 V
DFB Pokal
Friburgo
2-0 V
Bundesliga
Últimas noticias del Wolfsburgo
El equipo dirigido por Daniel Bauer vive momentos complicados. Llegó como entrenador interino y se ubican en la posición 14 de la tabla con solo 8 puntos; además acumulan tres derrotas consecutivas en la liga, la última por 2-1 en su visita al Werder Bremen.
La eliminación en la Copa ante el Holstein Kiel agravó la situación, por lo que una victoria en casa es urgente para calmar las aguas.
Últimas noticias del Bayer Leverkusen
El conjunto de las 'Aspirinas', bajo el mando de Kasper Hjulmand, llega con el ánimo a tope tras una semana redonda. Primero vencieron al Benfica en Champions y después aplastaron 6-0 al Heidenheim en la Bundesliga.
Se encuentran en el quinto lugar con 20 puntos, acechando los puestos de Champions League, y buscarán aprovechar la fragilidad defensiva de su rival.
Posibles alineaciones
Wolfsburgo
- Portero: Kamil Grabara
- Defensas: Sael Kumbedi, Jenson Seelt, Moritz Jenz, Aaron Zehnter
- Centrocampistas: Vinícius Souza, Maximilian Arnold
- Medios Ofensivos: Adam Daghim, Christian Eriksen, Mattias Svanberg
- Delantero: Mohamed Amoura.
Bayer Leverkusen
- Portero: Mark Flekken
- Defensas: Loïc Badé, Robert Andrich, Edmond Tapsoba
- Carrileros: Arthur, Alejandro Grimaldo
- Centrocampistas: Ibrahim Maza, Aleix García
- Medios Ofensivos: Jonas Hofmann, Ernest Poku
- Delantero: Patrik Schick.
Pronóstico SI
El Bayer Leverkusen llega en un estado de forma muy superior, con una ofensiva que viene de marcar seis goles y una defensa que ha mantenido el cero en sus últimos dos compromisos. Wolfsburgo, en cambio, sufre en ambas áreas. Se espera una victoria cómoda para los visitantes.
Wolfsburgo 1-3 Bayer Leverkusen
