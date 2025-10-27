Wolves vs Chelsea: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

El Chelsea visita al Wolverhampton, en un duelo correspondiente a la cuarta ronda de la Copa de la Liga, con la obligación de ganar y clasificar, teniendo en cuenta que el rival es el último de la clasificación en la Premier League.

Por si hiciera falta algún detalle más para entender el favoritismo total para los de Enzo Maresca hay que entender que en 9 partidos, su rival empató 2 y perdió 7, es decir, aún no ganó en la temporada de la Premier.

A continuación te contamos lo que necesitas saber sobre este interesante duelo.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Wolverhampton vs Chelsea?

Ciudad: Wolverhampton, Inglaterra



Fecha: miércoles 29 de octubre



Horario: 15:45 horas (ET), 13:45 horas (México), 20:45 (España)



Estadio: Molineux Stadium

¿Cómo se podrá ver el Wolverhampton vs Chelsea en TV y streaming online?

País TV Streaming EEUU Paramount+ Amazon Prime Video México Disney+ Premium Disney + España - DAZN

Últimos cinco partidos del Chelsea

Rival Resultado Competición Sunderland 2-1 D Premier League Ajax 5-1 V Champions League Nottingham 3-0 V Premier League Liverpool 2-1 V Premier League Benfica 1-0 V Champions League

Últimos cinco partidos del Sunderland

Rival Resultado Competición Burnley 3-2 D Premier League Sunderland 2-0 D Premier League Brighton 1-1 E Premier League Tottenham 1-1 E Premier League Everton 2-0 V Copa de la Liga

Últimas noticias del Chelsea

El Chelsea llega a este partido luego de una dura derrota ante el Sunderland por 2-1, cortando así una racha de cuatro victorias consecutivas por toda competencia, incluyendo Premier y UEFA Champions League.

A excepción de Cole Palmer, a quien le queda un mes de recuperación por problemas inguinales, Enzo Maresca cuenta con todo el plantel para sacar este partido adelante.

Últimas noticias del Wolves

John Textor, que recientemente vendió una participación minoritaria en el Crystal Palace, hizo una oferta de 200 millones de dólares en efectivoy 350 millones de dólares en accionesen una versión renovada de su grupo de multipropiedad al dueño del Wolverhampton Wanderers, Fosun Group, el conglomerado chino que es dueño del Wolves desde 2016. Casi 460 millones de euros para hacerse con las riendas de una entidad en plena crisis deportiva e institucional, que aún no ganó en la Premier League.

Posibles alineaciones

Chelsea (Así se vería la alineación 4-3-3)

Portero: Robert Sánchez

Defensas: Reece James, Tosin Adarabioyo (o Chalobah), Trevoh Chalobah, Marc Cucurella

Centrocampistas: Moisés Caicedo, Enzo Fernández, Estêvão Willian

Delanteros: Pedro Neto, João Pedro, Alejandro Garnacho

Wolverhampton

Portero: Johnstone

Defensas: Hoever, Bueno, Krejci, H. Bueno

Centrocampistas: Munetsi, André, Bellegarde

Delanteros: Arias, Larsen, Gomes

Pronóstico SI

El Chelsea saldrá como claro favorito para llevarse la clasificación, sin embargo, no se puede descartar una sorpresa por parte del Wolverhampton de local.

Wolves 0 - Chelsea 3

