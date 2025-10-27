Wolves vs Chelsea: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
El Chelsea visita al Wolverhampton, en un duelo correspondiente a la cuarta ronda de la Copa de la Liga, con la obligación de ganar y clasificar, teniendo en cuenta que el rival es el último de la clasificación en la Premier League.
Por si hiciera falta algún detalle más para entender el favoritismo total para los de Enzo Maresca hay que entender que en 9 partidos, su rival empató 2 y perdió 7, es decir, aún no ganó en la temporada de la Premier.
A continuación te contamos lo que necesitas saber sobre este interesante duelo.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Wolverhampton vs Chelsea?
Ciudad: Wolverhampton, Inglaterra
Fecha: miércoles 29 de octubre
Horario: 15:45 horas (ET), 13:45 horas (México), 20:45 (España)
Estadio: Molineux Stadium
¿Cómo se podrá ver el Wolverhampton vs Chelsea en TV y streaming online?
País
TV
Streaming
EEUU
Paramount+
Amazon Prime Video
México
Disney+ Premium
Disney +
España
-
DAZN
Últimos cinco partidos del Chelsea
Rival
Resultado
Competición
Sunderland
2-1 D
Premier League
Ajax
5-1 V
Champions League
Nottingham
3-0 V
Premier League
Liverpool
2-1 V
Premier League
Benfica
1-0 V
Champions League
Últimos cinco partidos del Sunderland
Rival
Resultado
Competición
Burnley
3-2 D
Premier League
Sunderland
2-0 D
Premier League
Brighton
1-1 E
Premier League
Tottenham
1-1 E
Premier League
Everton
2-0 V
Copa de la Liga
Últimas noticias del Chelsea
El Chelsea llega a este partido luego de una dura derrota ante el Sunderland por 2-1, cortando así una racha de cuatro victorias consecutivas por toda competencia, incluyendo Premier y UEFA Champions League.
A excepción de Cole Palmer, a quien le queda un mes de recuperación por problemas inguinales, Enzo Maresca cuenta con todo el plantel para sacar este partido adelante.
Últimas noticias del Wolves
John Textor, que recientemente vendió una participación minoritaria en el Crystal Palace, hizo una oferta de 200 millones de dólares en efectivoy 350 millones de dólares en accionesen una versión renovada de su grupo de multipropiedad al dueño del Wolverhampton Wanderers, Fosun Group, el conglomerado chino que es dueño del Wolves desde 2016. Casi 460 millones de euros para hacerse con las riendas de una entidad en plena crisis deportiva e institucional, que aún no ganó en la Premier League.
Posibles alineaciones
Chelsea (Así se vería la alineación 4-3-3)
Portero: Robert Sánchez
Defensas: Reece James, Tosin Adarabioyo (o Chalobah), Trevoh Chalobah, Marc Cucurella
Centrocampistas: Moisés Caicedo, Enzo Fernández, Estêvão Willian
Delanteros: Pedro Neto, João Pedro, Alejandro Garnacho
Wolverhampton
Portero: Johnstone
Defensas: Hoever, Bueno, Krejci, H. Bueno
Centrocampistas: Munetsi, André, Bellegarde
Delanteros: Arias, Larsen, Gomes
Pronóstico SI
El Chelsea saldrá como claro favorito para llevarse la clasificación, sin embargo, no se puede descartar una sorpresa por parte del Wolverhampton de local.
Wolves 0 - Chelsea 3
Más noticias sobre la Premier League
Argentino, pero acomoda sus horarios para ver a la Casablanca del fútbol en el televisor.