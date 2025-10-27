Sports Illustrated Fútbol

Wolves vs Chelsea: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

Los Blues saldrán como favoritos para llevarse la victoria por la cuarta rona de la Copa de la Liga ante el último de la clasificación en la Premier League.
Gonzalo Orellano
Chelsea v Sunderland - Premier League
Chelsea v Sunderland - Premier League

El Chelsea visita al Wolverhampton, en un duelo correspondiente a la cuarta ronda de la Copa de la Liga, con la obligación de ganar y clasificar, teniendo en cuenta que el rival es el último de la clasificación en la Premier League.

Por si hiciera falta algún detalle más para entender el favoritismo total para los de Enzo Maresca hay que entender que en 9 partidos, su rival empató 2 y perdió 7, es decir, aún no ganó en la temporada de la Premier.

A continuación te contamos lo que necesitas saber sobre este interesante duelo.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Wolverhampton vs Chelsea?

Ciudad: Wolverhampton, Inglaterra

Fecha: miércoles 29 de octubre

Horario: 15:45 horas (ET), 13:45 horas (México), 20:45 (España)

Estadio: Molineux Stadium

Wolverhampton Wanderers v Burnley - Premier League
Wolverhampton Wanderers v Burnley - Premier League

¿Cómo se podrá ver el Wolverhampton vs Chelsea en TV y streaming online?

País

TV

Streaming

EEUU

Paramount+

Amazon Prime Video

México

Disney+ Premium

Disney +

España

-

DAZN

Enzo Maresca
Chelsea v Sunderland - Premier League

Últimos cinco partidos del Chelsea

Rival

Resultado

Competición

Sunderland

2-1 D

Premier League

Ajax

5-1 V

Champions League

Nottingham

3-0 V

Premier League

Liverpool

2-1 V

Premier League

Benfica

1-0 V

Champions League

Últimos cinco partidos del Sunderland

Rival

Resultado

Competición

Burnley

3-2 D

Premier League

Sunderland

2-0 D

Premier League

Brighton

1-1 E

Premier League

Tottenham

1-1 E

Premier League

Everton

2-0 V

Copa de la Liga

Últimas noticias del Chelsea

El Chelsea llega a este partido luego de una dura derrota ante el Sunderland por 2-1, cortando así una racha de cuatro victorias consecutivas por toda competencia, incluyendo Premier y UEFA Champions League.

A excepción de Cole Palmer, a quien le queda un mes de recuperación por problemas inguinales, Enzo Maresca cuenta con todo el plantel para sacar este partido adelante.

Últimas noticias del Wolves

John Textor, que recientemente vendió una participación minoritaria en el Crystal Palace, hizo una oferta de 200 millones de dólares en efectivoy 350 millones de dólares en accionesen una versión renovada de su grupo de multipropiedad al dueño del Wolverhampton Wanderers, Fosun Group, el conglomerado chino que es dueño del Wolves desde 2016. Casi 460 millones de euros para hacerse con las riendas de una entidad en plena crisis deportiva e institucional, que aún no ganó en la Premier League.

Posibles alineaciones

Chelsea (Así se vería la alineación 4-3-3)

Portero: Robert Sánchez
Defensas: Reece James, Tosin Adarabioyo (o Chalobah), Trevoh Chalobah, Marc Cucurella
Centrocampistas: Moisés Caicedo, Enzo Fernández, Estêvão Willian
Delanteros: Pedro Neto, João Pedro, Alejandro Garnacho

Wolverhampton

Portero: Johnstone
Defensas: Hoever, Bueno, Krejci, H. Bueno
Centrocampistas: Munetsi, André, Bellegarde
Delanteros: Arias, Larsen, Gomes

Pronóstico SI

El Chelsea saldrá como claro favorito para llevarse la clasificación, sin embargo, no se puede descartar una sorpresa por parte del Wolverhampton de local.

Wolves 0 - Chelsea 3

Más noticias sobre la Premier League

Published
Gonzalo Orellano
GONZALO ORELLANO

Argentino, pero acomoda sus horarios para ver a la Casablanca del fútbol en el televisor.

