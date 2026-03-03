Wolves vs Liverpool: previa, predicciones y alineaciones

En uno de los partidos más dispares de esta fecha doble de la Premier League, el Wolverhampton recibirá al Liverpool en Molineux este martes 3 de marzo, encuentro en el que buscarán sacar provecho del embrión anímico de haber ganado su segundo partido en la máxima categoria inglesa, aunque los visitantes no les harán la vida sencilla al estar necesitados de puntos.

Los dirigidos por Arne Slot se encuentran rondando las posiciones de puestos europeos y enfrentarse al sotanero de la clasificación de la temporada 2025/26 podría ser un buen aliciente para conseguir tres puntos de manera sencilla, considerando que los Reds tienen seis partidos consecutivos sin regalarle puntos a los Lobos.

La última ocasión que se vieron las caras en West Midlands, los ya dirigidos por Arne Slot, se llevaron los tres puntos al derrotarlos dos goles por uno con tantos de Ibrahima Kanoté y Mohamed Salah para los rojos, mientras que para los locales descontó Rayan Ait Nouri.

¿A qué hora se juega el Wolves vs Liverpool?

Ciudad: West Midlands, Inglaterra

Estadio: Molineux

Fecha: martes 3 de marzo

Hora: 15:15 EE.UU (Este), 14:15 MEX, 21:15 ESP

Árbitro: Tom Bramall

: Tom Bramall VAR: Tim Wood

Historial de enfrentamientos directos entre Wolves y Liverpool (últimos cinco partidos)

Wolves: 0

Empate: 0

: 0 Liverpool: 5

Último partido entre ambos: 27/12/2025 - Liverpool 2-1 Wolves - Premier League Jornada 18

Últimos 5 partidos

Wolves Liverpool Wolves 2-0 Aston Villa

27/02/2026 Liverpool 5-2 West Ham

28/02/2026 Crystal Palace 1-0 Wolves

22/02/2026 Nottingham Forest 0-1 Liverpool

22/02/2026 Wolves 2-2 Arsenal

18/02/2026 Liverpool 3-0 Brighton

14/02/2026 Grimbsy 0-1 Wolves

15/02/2026 Sunderland 0-1 Liverpool

11/02/2026 Nottingham Forest 0-0 Wolves

11/02/2026 Liverpool 1-2 Manchester City

08/02/2026

¿Cómo ver el Wolves vs Liverpool por Televisión y Streaming online?

País Canal de TV / Streaming online Estados Unidos USA Network y UNIVERSO México HBO Max y TNT Sports España DAZN y DAZN+

Últimas noticias de los Wolves

El Wolverhampton no había ganado más que un solo juego de 29 que ha disputado hasta el momento en la temporada, pero arrancó esta jornada de la Premier League con el duelo frente al Aston Villa y sorpresivamente lograron arrebatarles tres puntos en Molineux con un marcador de dos goles por cero.

Con estos tres puntos lograron quitarse de encima una losa complicada en la que podían ser llamados "el peor equipo de la Premier League", ya que hasta el momento están en zona de descenso y ningún equipo se ha ido de la máxima categoría sin sumar más de 12 puntos; en este momento los Lobos ya suman 13 unidades.

Wolverhampton Wanderers v Aston Villa - Premier League | Brett Patzke - WWFC/GettyImages

Posible alineación de Wolves contra Liverpool (4-3-3): José Sá; Yerson Mosquera, Santiago Bueno, Ladislav Krejci; Jackson Tchatchoua, Jean-Ricner Bellegarde, André, Hugo Bueno; Adam Armstrong, Mateus Mané, Tolu Arokodare

Últimas noticias del Liverpool

En las últimas horas ha comenzado a sonar fuertemente el nombre de Luis Javier Suárez para dejar al Sporting Lisboa y llegar a la Premier League, específicamente al Liverpool, equipo que desde hace meses ha contemplado ponerlo en sus filas para reforzar el ataque de los Reds.

La campaña que ha tenido el colombiano en Portugal ha sido por demás sobresaliente, a tal grado que ha marcado 29 anotaciones en todas las competencias en las que ha participado. Hasta el momento el ariete tiene contrato vigente, pero en Liverpool estaría dispuestos a pagar su cláusula, la cual ascendería a cerca de 60 millones de euros.

Sporting CP v GD Estoril Praia - Primeira Liga | Gualter Fatia/GettyImages

Posible alineación de Liverpool contra Wolves (4-5-1): Alisson Becker; Joseph Gómez, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk, Milos Kerkez; Mohamed Salah, Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister, Cody Gakpo, Dominik Szoboszlai; Hugo Ekitike

Pronóstico SI Fútbol

Este podría ser un escalón para que el Liverpool escale posiciones en la clasificación general de la Premier League y así meterse en puestos europeos, esto a sabiendas de que el duelo es contra el sotanero del certamen. El resultado podría ser una goleada a pesar de que los Reds vayan a jugar como visitantes.

Wolves 0-3 Liverpool

