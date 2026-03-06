Wolves vs Liverpool: previa, predicciones y alineaciones

Liverpool buscará cambiar la pobre imagen que dejó el último martes en el Molineux cuando cayó derrotado de forma agónica ante el último de la Premier League. Precisamente ante Wolverhampton es que dispondrá de la chance de dejar atrás aquel trago amargo, esta vez en el marco de la FA Cup.

Reds y Wolves se vuelven a encontrar en un mata-mata del torneo más antiguo del mundo. Ya lo hicieron en siete ocasiones y el dato sorprendente es que los de amarillo lideran este historial: cuatro triunfos contra dos del Liverpool y un empate.

En el partido del martes por la fecha 29 de la Premier League, los dirigidos por Rob Edwards se pusieron en ventaja a los 78' a través de Rodrigo Gomes. Mohamed Salah logró la igualdad cinco minutos después, pero en el 94' una mala salida de Alisson le permitió a André, con ayuda de un rebote, sellar el gol de un triunfo que alimenta la ilusión de permanencia para un club que aún corre muy detrás en la tabla de posiciones.

Wolverhampton Wanderers v Liverpool - Premier League | Andrew Kearns - CameraSport/GettyImages

Pronóstico SI Fútbol

Liverpool saldrá a dar la cara

El equipo de Arne Slot no se puede permitir otra presentación como la del último partido. La FA Cup es uno de los dos objetivos que aún le quedan en esta temporada, y el entrenador holandés saldrá a buscar la clasificación.

Si bien Wolverhampton llega con el ánimo por las nubes como en ningún otro momento de esta temporada, en un partido lógico Liverpool debería imponer su superioridad. Antes de la reciente victoria, Liverpool había ganado los últimos 6 duelos previos entre ambos, demostrando su superior jerarquía.

Predicción: Wolverhampton 1-2 Liverpool

¿A qué hora se juega el Wolves vs Liverpool?



Ciudad : West Midlands, Inglaterra

: West Midlands, Inglaterra Estadio : Molineux

: Molineux Fecha : viernes 6 de marzo

: viernes 6 de marzo Hora : 15:00 EE.UU (Este), 14:00 MEX, 21:00 ESP

: 15:00 EE.UU (Este), 14:00 MEX, 21:00 ESP Árbitro: Farai Hallam

Historial de enfrentamientos directos entre Wolves y Liverpool (últimos cinco partidos)

Wolves : 1

: 1 Empate : 0

: 0 Liverpool: 4

Último partido entre ambos: 03/03/2025 - Wolves 2-1 Liverpool - Premier League Jornada 29

Wolverhampton Wanderers v Liverpool - Premier League | Andrew Kearns - CameraSport/GettyImages

Últimos 5 partidos

Wolves Liverpool Wolves 2-1 Liverpool 3/03/2026 Wolves 2-1 Liverpool 03/03/26 Wolves 2-0 Aston Villa 27/02/2026 Liverpool 5-2 West Ham

28/02/2026 Crystal Palace 1-0 Wolves

22/02/2026 Nottingham Forest 0-1 Liverpool 22/02/2026 Wolves 2-2 Arsenal 18/02/2026 Liverpool 3-0 Brighton 14/02/2026 Grimbsy 0-1 Wolves 15/02/2026 Sunderland 0-1 Liverpool 11/02/2026

Wolverhampton Wanderers v Liverpool - Premier League | Liverpool FC/GettyImages

¿Cómo ver el Wolves vs Liverpool por Televisión y Streaming online?

País Canal de TV / Streaming online Estados Unidos ESPN Select, fuboTV, ESPN App México Fox ONE España -

Últimas noticias de los Wolves

El conjunto de Rob Edwards atraviesa el mejor tramo de su temporada. Luego de remontar un 0-2 ante Arsenal, venció a Aston Villa y a Liverpool de forma consecutiva, algo inédito para el club en lo que va del curso. Sin embargo, la salvación aún se ve muy lejana y todo indica que volverá a jugar el Championship luego de ocho años en Premier.

De todas formas, la FA Cup le brinda al equipo la posibilidad de pelear por un título y con la confianza en alto, irá en busca de una nueva victoria que lo deposite entre los mejores 8 del certamen.

Wolverhampton Wanderers v Liverpool - Premier League | Visionhaus/GettyImages

Posible alineación de Wolves contra Liverpool (4-3-3): Sa; Doherty, Bueno, Krejci; Tchatchoua, Bellegarde, Joao Gomes, André, Bueno; Gomes, Arokodare.

Últimas noticias del Liverpool

No son días tranquilos los que se viven en Anfield. De andar irregular durante gran parte de la temporada, poco ha quedado de aquel avasallante equipo que alzó el título el año pasado. Jugadores muy por debajo de su nivel y un entrenador que no logra dar la tecla.

En este contexto, el partido de quinta ronda de FA Cup cobra especial importancia. Junto a la Champions (enfrentará a Galatasaray en 8vos), este certamen es uno de los objetivos que le quedan por pelear en los próximos meses. Además, de obtener el título accedería a la Europa League, pasaje que por su posición en Premier (5° con 48 unidades, a tres del 4°), no tiene asegurado.

Liverpool v West Ham United - Premier League | Liverpool FC/GettyImages

Posible alineación de Liverpool contra Wolves (4-4-2): Alisson; Frimpong, Konaté, Van Dijk, Robertson; Gravenberch, Jones, Mac Allister; Chiesa, Ekitike, Ngumoha.

