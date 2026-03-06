Wolves vs Liverpool: previa, predicciones y alineaciones
Liverpool buscará cambiar la pobre imagen que dejó el último martes en el Molineux cuando cayó derrotado de forma agónica ante el último de la Premier League. Precisamente ante Wolverhampton es que dispondrá de la chance de dejar atrás aquel trago amargo, esta vez en el marco de la FA Cup.
Reds y Wolves se vuelven a encontrar en un mata-mata del torneo más antiguo del mundo. Ya lo hicieron en siete ocasiones y el dato sorprendente es que los de amarillo lideran este historial: cuatro triunfos contra dos del Liverpool y un empate.
En el partido del martes por la fecha 29 de la Premier League, los dirigidos por Rob Edwards se pusieron en ventaja a los 78' a través de Rodrigo Gomes. Mohamed Salah logró la igualdad cinco minutos después, pero en el 94' una mala salida de Alisson le permitió a André, con ayuda de un rebote, sellar el gol de un triunfo que alimenta la ilusión de permanencia para un club que aún corre muy detrás en la tabla de posiciones.
Pronóstico SI Fútbol
Liverpool saldrá a dar la cara
El equipo de Arne Slot no se puede permitir otra presentación como la del último partido. La FA Cup es uno de los dos objetivos que aún le quedan en esta temporada, y el entrenador holandés saldrá a buscar la clasificación.
Si bien Wolverhampton llega con el ánimo por las nubes como en ningún otro momento de esta temporada, en un partido lógico Liverpool debería imponer su superioridad. Antes de la reciente victoria, Liverpool había ganado los últimos 6 duelos previos entre ambos, demostrando su superior jerarquía.
Predicción: Wolverhampton 1-2 Liverpool
¿A qué hora se juega el Wolves vs Liverpool?
- Ciudad: West Midlands, Inglaterra
- Estadio: Molineux
- Fecha: viernes 6 de marzo
- Hora: 15:00 EE.UU (Este), 14:00 MEX, 21:00 ESP
- Árbitro: Farai Hallam
Historial de enfrentamientos directos entre Wolves y Liverpool (últimos cinco partidos)
- Wolves: 1
- Empate: 0
- Liverpool: 4
- Último partido entre ambos: 03/03/2025 - Wolves 2-1 Liverpool - Premier League Jornada 29
Últimos 5 partidos
Wolves
Liverpool
Wolves 2-1 Liverpool 3/03/2026
Wolves 2-1 Liverpool 03/03/26
Wolves 2-0 Aston Villa 27/02/2026
Liverpool 5-2 West Ham
Crystal Palace 1-0 Wolves
Nottingham Forest 0-1 Liverpool 22/02/2026
Wolves 2-2 Arsenal 18/02/2026
Liverpool 3-0 Brighton 14/02/2026
Grimbsy 0-1 Wolves 15/02/2026
Sunderland 0-1 Liverpool 11/02/2026
¿Cómo ver el Wolves vs Liverpool por Televisión y Streaming online?
País
Canal de TV / Streaming online
Estados Unidos
ESPN Select, fuboTV, ESPN App
México
Fox ONE
España
-
Últimas noticias de los Wolves
El conjunto de Rob Edwards atraviesa el mejor tramo de su temporada. Luego de remontar un 0-2 ante Arsenal, venció a Aston Villa y a Liverpool de forma consecutiva, algo inédito para el club en lo que va del curso. Sin embargo, la salvación aún se ve muy lejana y todo indica que volverá a jugar el Championship luego de ocho años en Premier.
De todas formas, la FA Cup le brinda al equipo la posibilidad de pelear por un título y con la confianza en alto, irá en busca de una nueva victoria que lo deposite entre los mejores 8 del certamen.
Posible alineación de Wolves contra Liverpool (4-3-3): Sa; Doherty, Bueno, Krejci; Tchatchoua, Bellegarde, Joao Gomes, André, Bueno; Gomes, Arokodare.
Últimas noticias del Liverpool
No son días tranquilos los que se viven en Anfield. De andar irregular durante gran parte de la temporada, poco ha quedado de aquel avasallante equipo que alzó el título el año pasado. Jugadores muy por debajo de su nivel y un entrenador que no logra dar la tecla.
En este contexto, el partido de quinta ronda de FA Cup cobra especial importancia. Junto a la Champions (enfrentará a Galatasaray en 8vos), este certamen es uno de los objetivos que le quedan por pelear en los próximos meses. Además, de obtener el título accedería a la Europa League, pasaje que por su posición en Premier (5° con 48 unidades, a tres del 4°), no tiene asegurado.
Posible alineación de Liverpool contra Wolves (4-4-2): Alisson; Frimpong, Konaté, Van Dijk, Robertson; Gravenberch, Jones, Mac Allister; Chiesa, Ekitike, Ngumoha.