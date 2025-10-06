Xabi Alonso aclara por qué Vinícius lanzó el penal ante el Villarreal estando Mbappé en el campo

Tras la victoria del Real Madrid por 3-1 sobre el Villarreal, un detalle intrigó a los espectadores: el penalti cobrado por Vinícius Junior, mientras Kylian Mbappé aún estaba en el campo. En la rueda de prensa posterior, Xabi Alonso aclaró la jerarquía de su equipo.

El Merengue recuperó la forma el sábado por la noche contra el Villarreal. Tras el golpe sufrido en el derbi madrileño, los hombres de Xabi Alonso respondieron con autoridad, ganando 3-1 en el Santiago Bernabéu.



Kylian Mbappé volvió a ver portería, pero antes Vinícius Junior marcó dos goles, uno de ellos desde el punto de penalti. Una escena que no escapó a la atención de los aficionados, que se preguntaron: ¿por qué el brasileño lanzó el penalti, cuando se supone que el francés es el tirador designado?

Hubo polémicas por el cobro de Vinicius del penal del Real Madrid ante el Villarreal | Diego Souto/GettyImages

Consultado sobre esta decisión en la rueda de prensa posterior al partido, Xabi Alonso puso fin al debate. "Lo decidieron juntos en su momento, pero el lanzador oficial sigue siendo Kylian Mbappé", explicó a la prensa.

Fue un mensaje claro del técnico madridista, que reiteró el orden establecido y destacó la buena sintonía entre sus dos estrellas. El disparo ligeramente dubitativo de Vinicius podría haber sido detenido por el portero Arnau Tenas de no haber sido sorprendido por su trayectoria.

Hay una relación sana entre las dos estrellas madridistas

A pesar de esta pequeña controversia, no se observaron enfrentamientos entre Mbappé y Vinicius. El delantero francés incluso felicitó a su compañero tras su doblete, demostrando la creciente conexión entre los dos líderes del ataque.

Kylian Mbappe y Vinicius Junior celebraron juntos el triunfo del Real Madrid sobre Atletico de Madrid | Angel Martinez/GettyImages

Xabi Alonso, consciente de la necesidad de mantener esta armonía, prefiere ver esta escena como una muestra de confianza compartida más que como motivo de tensión. El mensaje ahora es claro: en el Real Madrid, el principal lanzador de penaltis es, sin duda, Kylian Mbappé.

