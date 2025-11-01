Xabi Alonso afirma que aprovecharon el ánimo de ganar El Clásico para sumar tres puntos y ser líderes de LaLiga

Se terminó la jornada para el Real Madrid y pase lo que pase en lo que resta del fin de semana, dormirán como superlíderes de LaLiga al llegar a 30 unidades y ponerse siete por encima del Villareal que es segundo y momentáneamente ocho arriba de Futbol Club Barcelona, quiene jugará mañana frente al Elche.

Los madridistas derrotaron hoy cuatro goles por cero frente al Valencia gracias a dos tantos de Kyian Mbappé y dos más en solitario de Jude Bellingham y de Álvaro Carreras, situación que dejó contento a Xabi Alonso, quien afirmó que después del resultado en El Clásico, sus jugadores salieron a afrontar este partido con el ánimo por las nubes.

Esta es una victoria de equipo. Desde el principio se notaba que los chicos querían aprovechar el impulso de la victoria en el Clásico. Jugaron con mucha energía e intensidad, de forma rápida y directa Xabi Alonso

También el estratega español se tomó un tiempo para hablar de la participación de sus jugadores, lanzándole flores a Álvaro Carreras por su primer tanto como merengue, a Kylian Mbappé por marcar de nueva cuenta y hasta habló de Vinicius Junior, el cual desde su perspectiva hizo un buen encuentro.

Vini Jr. jugó un buen partido. Jude es tan completo. Con balón y sin balón, su nivel no deja de subir. Álvaro Carreras lo hace todo bien, tenemos suerte de tenerlo. Xabi Alonso

El Real Madrid buscará de nueva cuenta acrecentar su cuota ganadora al enfrentarse al Liverpool FC este martes en la Jornada 4 de la fase de liga de la UEFA Champions League, en donde podrían conseguir tres puntos para escalar posiciones al pasarle por encima a unos Reds que no andan en su mejor momento.