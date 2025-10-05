Xabi Alonso, contundente sobre el futuro de Jude Bellingham en el Real Madrid

El Real Madrid atraviesa el primer momento de inflexión en lo que va de la temporada: tras ganar sus primeros seis partidos de LaLiga en fila, cayó contra el Atlético de Madrid en el derbi capitalino por 5-2 y las dudas florecieron puertas adentro de la estructura Merengue.

Si bien lograron recuperarse ganándole al Kairat Almaty por UEFA Champions League y contra el Villarreal por la competencia local, hubo futbolistas señalados por sus respectivos rendimientos, con Jude Bellingham como uno de ellos.

En conferencia de prensa, Xabi Alonso se encargó de bancar al inglés y mostrar su entusiasmo en contar con él en plenitud tras el parón internacional de octubre: “A la vuelta, con dos semanas más de entrenamiento, va a estar mejor día a día y va a ser importante para la fase de octubre. Ahora tenemos ese tiempo porque se perdió gran parte de la pretemporada”.

🚨🤍 Xabi Alonso: “Bellingham will be staying in Madrid and he will get better and better”.



"We need him in the best shape in October".

“Después de la lesión, poco a poco está mejor y con ganas de jugar. Es un jugador fundamental por su calidad, su despliegue y lo desequilibrante que es. Es cuestión de tiempo que llegue a su mejor nivel”, aseguró el ex entrenador del Bayer Leverkusen sobre Bellingham.

Además, se aventuró en hablar de cuestiones tácticas del inglés y Arda Güler, uno de los principales futbolistas de su armado desde que llegó al banco del Merengue: “Pueden ser complementarios, hay que ver cómo colocamos las otras piezas. Llegar hasta la posición del diez, la de Jude, es muy importante para mí. Güler ha jugado más atrás y lo puede hacer. Deben fluir, encontrarse cómodos. Lo pueden hacer. Y lo harán, seguro”.

El ex Birmingham y Borussia Dortmund llegó al Real Madrid a cambio de 127 millones de euros a mediados de 2023 y su impacto en la plantilla Merengue fue inmediato y excelente. En total, lleva disputados 105 partidos, con 38 goles marcados y 28 asistencias repartidas.