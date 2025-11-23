Xabi Alonso defiende al Real Madrid tras el empate ante el Elche: “El equipo no se ha caído”

El Real Madrid no mostró su mejor versión este fin de semana en su visita al Elche. El conjunto blanco tuvo que conformarse con un empate a dos goles, rescatado en los instantes finales del encuentro en el Estadio Manuel Martínez Valero. Con este resultado, el equipo dirigido por Xabi Alonso encadena ya tres partidos consecutivos sin ganar: derrota (Liverpool, Rayo Vallecano y Elche), un bache preocupante en la primera mitad de la temporada.

En la rueda de prensa posterior al partido, Xabi Alonso fue cuestionado por el pobre rendimiento del equipo en los últimos encuentros. El entrenador del Real Madrid admitió que no está satisfecho con los resultados obtenidos en las últimas semanas, aunque subrayó que aún queda mucha temporada por delante.



Es futbol. Después de una buena dinámica llevamos varios resultados que no queremos. Sabemos qué queremos, hay que seguir para adelante. No estamos contentos, siempre queremos ganar. No podemos estarlo. Quedan muchos partidos, a pensar en el siguiente analizando lo que hemos hecho hoy. Xabi Alonso

Elche CF v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports | Quality Sport Images/GettyImages

Al ser preguntado por el evidente bajón de rendimiento del Real Madrid, Xabi Alonso destacó que sus jugadores mantienen un buen espíritu y aseguró que el único objetivo de la plantilla es mejorar día a día.



No se ha caído. Seguimos compitiendo, el contexto de cada partido es diferente. El resultado es lo que manda, somos conscientes y autocríticos. El espíritu es bueno, ante la adversidad tenemos que responder. Esto es el Madrid. Convivimos con las criticas, queremos mejorar Xabi Alonso

Empate en Elche. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 23, 2025

Finalmente, cuando se le cuestionó sobre su relación con la plantilla, Alonso respondió que esta va "mejorando" y que "tenemos más tiempo y más trato, nos conocemos mejor".

Sobre la suplencia de Vinicius Junior, Xabi Alonso mencionó que habló con el extremo brasileño sobre su rol en este duelo y que este "lo entendió".