El Real Madrid logró un triunfo clave para mantenerse en los primeros puestos de LaLiga al vencer 3-0 al Villarreal en la Jornada 8. Un doblete de Vinicius Jr. y un gol de Kylian Mbappé, quien encadena cinco partidos consecutivos marcando con el conjunto merengue, sellaron la victoria.

No todo fue perfecto para el delantero francés, quien al minuto 81 anotó el 3-1 definitivo en el encuentro, pero instantes después se desplomó en el césped del Santiago Bernabéu con molestias en uno de sus tobillos. En la zona mixta, Xabi Alonso señaló que procederán con cautela y coordinarán con la selección francesa para evaluar con precisión el alcance de esta lesión.

Kylian ya llevaba una molestia en el tobillo, vamos a ir viéndolo y seguiremos la progresión cuando se vayan con las selecciones para que no haya ningún problema Xabi Alonso

Real Madrid v Villarreal - LaLiga EA Sports | Soccrates Images/GettyImages

El técnico español, cuyo equipo se posiciona como líder provisional, explicó en el entretiempo que conversó con sus jugadores debido a que no capitalizaron varias oportunidades de gol en la primera mitad. Consciente de las debilidades del Submarino Amarillo, instó a su plantilla a salir con mayor determinación, lo que resultó en el gol del brasileño apenas dos minutos después de reanudarse el encuentro.

En el descanso les dije que no se desconcentraran y que eran capaces de aprovechar los contraataques. Los goles que marcamos nos dieron estabilidad para cerrar el partido. Xabi Alonso

El conjunto merengue romperá filas después de este triunfo para que sus jugadores seleccionados viajen con sus respectivos países a la Fecha FIFA y regresarán a la actividad para el duelo contra el Getafe el 19 de octubre en el Coliseo.