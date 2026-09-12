El Chelsea tendrá que cambiar el chip en las próximas fechas porque el buen comienzo de temporada parece haber quedado atrás. Los Blues ganaron sus primeros dos partidos de la Premier, aunque después perdieron 2-1 contra el Arsenal y este sábado empataron 2-2 con el Hull City en Stamford Bridge. El equipo de Xabi Alonso quedó cuarto en la liga inglesa con siete puntos y volvió a exhibir problemas defensivos que su DT reconoció después del encuentro.

Morgan Rogers abrió el marcador a los siete minutos y parecía encaminar una tarde fructífera para el los Blues. La ventaja duró poco porque Mohamed Belloumi marcó dos veces en seis minutos y el recién ascendido se fue al descanso ganando 2-1. Joao Pedro consiguió la igualdad en el minuto 66, pero ninguno de los dos equipos logró quedarse con la victoria.

Xabi no escondió su preocupación por esta tendencia que se repite en el equipo. El Chelsea lleva 20 partidos de la Premier consecutivos recibiendo al menos un gol y ya concedió 12 tantos en seis encuentros.

"Puede ser entretenido de ver, pero espero que algún día digan que fue un partido aburrido y ganemos. Se repiten algunos patrones en lo que estamos mostrando y llevará tiempo solucionarlos. Cuando nos ponemos en ventaja, necesitamos seguir compitiendo y no regalar oportunidades con tanta facilidad", expresó el DT.

Joao Pedro, Chelsea vs Hull City | HENRY NICHOLLS/GettyImages

El español también analizó el primer tanto del Hull, jugada que comenzó con un saque largo de Konstantinos Tzolakis y terminó con Belloumi ganándole a Emiliano Martínez. "Necesitamos ser conscientes de que cualquier situación y cualquier equipo de la Premier puede hacernos daño. El peligro puede aparecer desde cualquier situación. Si somos blandos y no estamos preparados, seremos castigados", explicó Alonso.

La pelota parada fue otro aspecto señalado por el técnico. El segundo gol llegó después de un córner que Belloumi aprovechó para firmar su doblete. "Estamos atacando mejor de lo que defendemos. Sabemos que es un tema importante para nosotros y no me gusta la dinámica respecto a los goles que recibimos, podemos hacerlo mucho mejor", afirmó.

Chelsea v Hull City - Premier League - Stamford Bridge | John Walton - PA Images/GettyImages

Xabi también reconoció que el trabajo defensivo está condicionando el rendimiento del Chelsea en este inicio de temporada. "Estamos hablando de eso, lo abordaremos y mejoraremos, aunque está afectando nuestro juego en este momento", señaló.

El empate dejó a los Blues con siete puntos después de cuatro jornadas, por detrás de un Hull City que permanece invicto y suma ocho. Para Alonso, su equipo encuentra el gol con facilidad, pero necesita ofrecer otra respuesta cuando tiene que proteger su propio arco. "Una parte muy importante del juego consiste en permanecer juntos, mantener las distancias, competir en cada situación y defender. Podemos hacerlo mejor", concluyó.