Xabi Alonso llega a un acuerdo y será el nuevo entrenador del Chelsea

Xabi Alonso será el nuevo técnico del Chelsea. De acuerdo con un reporte del Diario AS, el entrenador español habría llegado a un acuerdo con la directiva de los Blues para encargarse del primer equipo. El otrora estratega del Bayer Leverkusen y el Real Madrid habría firmado un acuerdo por los próximos dos años.

A pesar de haber considerado otras opciones para el banquillo, como Andoni Iraola u Oliver Glasner, la prioridad del Chelsea era firmar a Xabi Alonso. Los Blues comenzarán un proceso de reconstrucción después de una temporada irregular en la que Enzo Maresca y Liam Rosenior fueron cesados por no alcanzar los objetivos.

Se espera que el club anuncie oficialmente la contratación de Alonso en la próximas horas.

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Xabi Alonso y su revancha en la Premier League

Entre octubre de 2022 y mayo de 2025, Xabi Alonso dirigió al Bayer Leverkusen, club con el que consiguió un título de la Bundesliga, una Copa de Alemania y una Supercopa de Alemania. Tras su gran paso por el cuadro de las Aspirinas, el Real Madrid lo eligió como el sustituto del histórico Carlo Ancelotti.

Sin embargo, el paso del Xabi Alonso por el Real Madrid sería breve y lleno de altibajos. El director técnico español tomó al equipo en junio de 2025 y fue despedido en enero de 2026. Alonso dirigió un total de 34 encuentros al conjunto merengue, obteniendo 24 victorias, cuatro empates y seis derrotas.

🚨 Xabi Alonso será nuevo entrenador del Chelsea la próxima temporada



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Tras su mala experiencia en el Madrid, ahora Alonso buscará revancha en la Premier League: con un equipo lleno de jóvenes con gran potencial, presupuesto casi ilimitado, aunque con una directiva con poca paciencia y una gran presión para regresar a los primeros lugares del futbol inglés.