El regreso de Kylian Mbappé ha marcado la previa de la final de la Supercopa de España que enfrentará este domingo al Real Madrid y al FC Barcelona. El delantero francés volvió a entrenarse con el grupo en Arabia Saudí y ha reabierto el debate sobre su posible presencia en el once inicial, apenas dos semanas después de sufrir una lesión en la rodilla izquierda que, en principio, debía mantenerle alejado de los terrenos de juego durante unas tres semanas.

Mbappé no viajó con el equipo para la semifinal ante el Atlético de Madrid, en la que los blancos lograron el billete para la final, pero su evolución ha sido mejor de lo esperado. El atacante se incorporó a la expedición madridista en Oriente Medio y participó sin aparentes molestias en la sesión de entrenamiento del sábado, alimentando la ilusión de verle disputar su primer Clásico del año.

Xabi Alonso: prudencia, diálogo y “riesgo controlado”

Real Madrid Training Session | Antonio Villalba/GettyImages

Ayer, en la rueda de prensa previa, Xabi Alonso fue claro al explicar el escenario que rodea al francés. El técnico reconoció que Mbappé está “mucho mejor”, pero insistió en que la decisión final se tomará con cautela.

“Estuvo un poco tenso para jugar contra el Atlético, así que decidimos no meterle prisa, pero siempre tuvimos en cuenta que podría llegar a la final, siempre que se sintiera bien”, explicó Alonso.

El entrenador subrayó que la evaluación será conjunta, implicando al jugador, al cuerpo técnico y al equipo médico, y dejó una frase que resume la filosofía del club ante este tipo de situaciones: “No somos kamikazes al tomar estas decisiones. Es un riesgo controlado”.

Alonso no cerró la puerta a ninguna opción: Mbappé podría ser titular o entrar desde el banquillo, dependiendo de cómo responda en las últimas horas previas al encuentro y del contexto del partido.

Nuevo contratiempo defensivo: Mendy descartado

Real Madrid v Atletico Madrid: Spanish Super Cup | Maria Jimenez/GettyImages

Mientras el debate gira en torno al regreso del ‘9’, la preparación madridista ha recibido otro golpe en defensa. Ferland Mendy se perfila como baja para la final tras quejarse de molestias en la pantorrilla durante el último entrenamiento. Todo apunta a que el lateral francés no llegará a tiempo, complicando aún más la planificación defensiva del técnico tolosarra.

La situación se agrava en una zaga ya muy castigada por las lesiones. Éder Militão sigue fuera, Antonio Rüdiger asume molestias, aunque se espera que entre en la convocatoria, y futbolistas como David Alaba, Dani Carvajal o Trent Alexander-Arnold no se encuentran al cien por cien.

Ante este panorama, Álvaro Carreras aparece como la opción más probable para ocupar el lateral izquierdo, al menos tras la baja de Mendy, en un contexto de constantes ajustes obligados.

Alonso y la gestión de una defensa bajo mínimos

El propio Xabi Alonso reconoció la dificultad de gestionar una línea defensiva en permanente reconstrucción: “La defensa central es una zona donde hemos tenido más inestabilidad en cuanto a la disponibilidad de jugadores, y eso supone una presión adicional para quienes tienen que jugar más y esforzarse más”.

Pese a ello, el técnico apeló al carácter competitivo del equipo y al estímulo que supone disputar una final ante el eterno rival: “Tenemos la oportunidad de jugar una final, y estoy seguro de que la motivación del evento ayudará a aliviar cualquier incomodidad”.

Una final marcada por las decisiones clave

Con Mbappé entre algodones y la defensa condicionada por las bajas, el Real Madrid llega al Clásico de la Supercopa en un escenario de decisiones delicadas. La posible presencia del francés puede inclinar la balanza en ataque, pero Alonso sabe que cada elección tendrá consecuencias inmediatas.

El domingo, más allá del talento y la táctica, la final se decidirá también en los despachos médicos y en la capacidad del cuerpo técnico para asumir riesgos… siempre controlados.