Xabi Alonso recupera a una pieza clave en la defensa del Real Madrid

El Real Madrid continúa con su preparación de cara al partido del domingo ante el Rayo Vallecano por la jornada 12 de LaLiga, en medio de una noticia positiva, pues David Alaba volvió a los entrenamientos.

El diario Marca acotó que el defensor austríaco completó parte de la sesión de este viernes y va recuperando sensaciones tras varias semanas apartado por una lesión en el gemelo. De hecho, el regreso del ex Bayern Múnich supone un alivio para Xabi Alonso, que ha tenido que lidiar con numerosas bajas en la zona de la retaguardia durante el arranque de temporada.

🚨⚪️ David Alaba has returned to team training with Real Madrid squad today ahead of upcoming games. pic.twitter.com/mODPpBbXP5 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 7, 2025

Alaba, que ha sido convocado por Austria para la ventana internacional de la próxima semana,

encara su quinta campaña representando a los merengues; sin embargo, las lesiones no le han

permitido tener continuidad desde la 2023/2024, cuando se rompió el ligamento cruzado de

su rodilla. Incluso, en la 2024/2025 apenas apareció en 14 desafíos por problemas de menisco

y aductor, mientras que en el presente curso ha accionado en sólo cuatro partidos gracias a su

gemelo.

Otra buena noticia para el cuerpo técnico que comanda Xabi es la presencia de Federico

Valverde, quien se entrenó con total normalidad. El uruguayo había terminado con signos de

fatiga muscular el encuentro de Champions League ante el Liverpool, pero en esta sesión no

mostró molestias y completó todos los ejercicios junto al resto del plantel, motivo por el que

debe estar disponible para el citado duelo del Estadio de Vallecas.

Por otra parte, el entrenador del Madrid ya sabe que no contará la venidera semana con 11

efectivos motivado a la doble fecha FIFA, dado que Jude Bellingham regresará con Inglaterra;

Dean Huijsen y Gonzalo García han sido llamados por España, tanto en la absoluta como en la

sub-21; mientras que, además de Alaba, acudirán a las convocatorias de sus respectivas

selecciones Thibout Courtois, Kylian Mbappé, Eduardo Camavinga, Arda Güler, Éder Militão,

Rodrygo Goes y Vinícius.

MÁS NOTICIAS DEL REAL MADRID: