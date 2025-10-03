Xabi Alonso responde a los rumores sobre los jugadores descontentos en el Real Madrid

Xabi Alonso salió al paso de las versiones que apuntaban un malestar interno de algunos de sus futbolistas más importantes en el Real Madrid, entre ellos Federico Valverde, Rodrygo Goes y Vinícius Júnior.

En la rueda de prensa previa a la octava jornada de LaLiga, donde el conjunto blanco recibirá al Villarreal, el entrenador tolosarra despejó cualquier duda respecto a la disposición de su plantilla y negó que haya jugadores inconformes con los roles asignados.

"Lo primero de todo: ningún jugador me ha dicho que no quiere jugar en una posición; eso no ha pasado. Todos tienen una muy buena predisposición y eso lo quiero dejar claro", afirmó Alonso.

💥 "Lo primero de todo: ningun jugador me ha dicho que no quiere jugar en una posición, eso no ha pasado"



👉 "Todos tienen una muy buena predisposición y eso lo quiero dejar claro" pic.twitter.com/ZWRdrPP5mI — MARCA (@marca) October 3, 2025

Durante los primeros dos meses de competición, diversos medios de comunicación han captado imágenes de los mencionados futbolistas mostrando gestos de descontento en algunos partidos, lo que alimentó la especulación. A eso hay que sumar que piezas como Rodrygo, importante en los cursos anteriores, sólo ha sido titular en dos de los ocho encuentros oficiales que han disputado los merengues entre Liga y Champions League, motivo por el cual saltaron los rumores sobre un posible disgusto del brasileño, a raíz de su falta de protagonismo.

Entretanto, Valverde y Vini Jr. han dejado de ser inamovibles dentro del esquema táctico del Madrid, algo que jamás ocurrió con el antecesor de Xabi Alonso, Carlo Ancelotti, y que viene generando debates en la afición y algunos periodistas.

Más allá de dichas interpretaciones, el Real está teniendo un positivo comienzo de campaña 2025/26, al punto de sumar siete victorias en ocho desafíos, con una sola derrota en su registro. Eso sí, ese traspié resultó doloroso, ya que se trató de un 5-2 encajado frente al Atlético de Madrid en el derbi capitalino; hecho sin precedentes en la historia del torneo liguero.

Así como marchan primeros en dos fechas de la fase inicial en la Champions, los de Xabi Alonso son segundos en LaLiga, cortesía de 18 puntos, a uno del puntero, FC Barcelona.

Más noticias sobre el Real Madrid en nuestro canal de Whatsapp