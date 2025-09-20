Xabi Alonso responde al enfado de Vinicius tras su cambio en el Real Madrid vs Espanyol

El Real Madrid derrotó al RCD Espanyol este sábado 20 de septiembre en el Estadio Santiago Bernabéu en partido correspondiente a la jornada 5 de LaLiga. Los merengues se impusieron por marcador de 2-0 a los Periquitos gracias a las anotaciones de Éder Militao y Kylian Mbappé.

Sin embargo, una de las postales más recordadas del encuentro fue el momento en que Vinicius Junior salió de cambió. Corría el minuto 77, cuando Xabi Alonso decidió prescindir de los servicios de Vini para darle entrada a Rodrygo Goes.

Como era de esperarse, la decisión no le gustó al astro brasileño, quien al salir mostró un claro gesto de disgusto.

En conferencia de prensa posterior al encuentro, Xabi Alonso habló sobre la reacción de Vinicius Junior. El entrenador del Real Madrid, lejos de engancharse con su jugador, elogió su trabajo ante el Espanyol.

Hoy le ha faltado el gol (a Vinicius). Creía que meter gente por fuera, de refresco, iba a venir bien. Él y Franco (Mastantuono) estaban bien, pero el partido necesitaba más de control. Quizá le cambié cuando estaba mejor, a lo mejor le cambié un poco pronto... Xabi Alonso

El estratega español también habló sobre la reacción de Mastantuono al ser sustituido, pero justificó su decisión de realizar los cambios.

