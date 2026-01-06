Xabi Alonso salió en defensa de Vinícius tras los pitos del Bernabéu: “Es y seguirá siendo fundamental”

El Real Madrid arrancó el nuevo año con una goleada. El 5-1 frente al Real Betis en el Estadio Bernabéu confirmó que están convencidos de revertir la situación, incluso sin Kylian Mbappé, ausente por lesión.



Sin embargo, más allá del resultado y del triplete perfecto de Gonzalo García, el foco de atención volvió a situarse en Vinícius Junior.

Vinícius y su segunda vez consecutiva siendo pitado por el madridismo

Real Madrid CF v Real Betis Balompie - LaLiga EA Sports | NurPhoto/GettyImages

El extremo brasileño fue nuevamente pitado por parte de la afición blanca al ser sustituido en el minuto 77 por Arda Güler. Una escena que empieza a repetirse y que refleja el momento delicado que atraviesa el jugador de 25 años, que encadena ya 15 partidos consecutivos sin ver portería con el Real Madrid. Pese a un inicio de encuentro dinámico y participativo, Vinícius se marchó del césped sin gol y bajo el sonido de los abucheos.

El apoyo de Xabi Alonso

Lejos de esquivar la polémica, Xabi Alonso salió con firmeza en defensa de su futbolista en la rueda de prensa posterior al encuentro. El técnico madridista fue claro: “Para mí, Vini ha aportado mucho. Es persistente, provocó una tarjeta amarilla al rival y me gustó especialmente en la primera parte. Es fundamental. Tenemos la Supercopa a la vuelta de la esquina y va a ser importante”.

🗣️⚪️ Xabi Alonso, sobre el "partido soñado" de Gonzalo García y los pitos a Vinícius:



"Seguro que a Vini le aplaudirá el Bernabéu en el futuro, 𝐧𝐨 𝐭𝐞𝐧𝐠𝐨 𝐧𝐢𝐧𝐠𝐮𝐧𝐚 𝐝𝐮𝐝𝐚"#LALIGAEASPORTS pic.twitter.com/ZmenFX1B2m — Eurosport.es (@Eurosport_ES) January 4, 2026

Alonso quiso además enviar un mensaje de calma y madurez, tanto al entorno como al propio jugador. “Entendemos la situación. Vinicius es maduro, nosotros somos maduros y tenemos que responder. Vinicius ha sido, es y seguirá siendo fundamental para el Madrid. Estoy seguro de que el Bernabéu lo aplaudirá”, afirmó con convicción.

Valverde también defendió a Vini

El respaldo no quedó solo en el banquillo. Federico Valverde, segundo capitán del equipo, también mostró públicamente su apoyo al brasileño. El uruguayo compartió en redes sociales una imagen de Vinicius abrazando a su hijo, acompañada de un mensaje cargado de afecto: “La familia Valverde siempre te querrá y admirará, Vini”.

🚨 Fede Valverde a Vinícius: “La familia Valverde siempre te va a querer y admirar 🤍”



- Vía Instagram pic.twitter.com/F7W67fYqbB — Naninho (@SrNaninho) January 4, 2026

Tensión entre el madridismo y el brasileño

Real Madrid CF v Real Betis Balompie - LaLiga EA Sports | NurPhoto/GettyImages

La tensión alrededor de Vinícius Júnior tiene su origen en varios frentes. A su bajón de rendimiento se suma el controvertido episodio vivido durante el último Clásico, cuando el brasileño protagonizó un arrebato al dirigirse al túnel tras ser sustituido frente al Barcelona. Aunque pidió disculpas públicas y privadas, el gesto dejó huella en parte de la afición. A ello se añaden las informaciones sobre unas negociaciones contractuales estancadas debido a sus elevadas demandas salariales.

Por primera vez desde su explosión como estrella, Vinicius se mueve en un terreno incómodo con una grada que antes coreaba su nombre. No obstante, en el madridismo también existe memoria y como recordó Xabi Alonso, el camino de regreso al aplauso es sencillo: recuperar la mejor versión futbolística. Si el brasileño vuelve a marcar diferencias sobre el césped, el Bernabéu, exigente pero también agradecido, volverá a abrirle los brazos.

