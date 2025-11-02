Xabi Alonso se enfada con Vinícius Junior tras el lanzamiento del penalti

Xabi Alonso lanzó una indirecta a Vinícius Júnior después de que el extremo fallara un penalti contra el Valencia, reiterando que Kylian Mbappé es el lanzador designado del Real Madrid.

El Real Madrid goleó 4-0 al equipo que ocupa el puesto 18 el sábado por la noche, manteniendo así su liderato en La Liga . Sin embargo, el partido no estuvo exento de polémica, y Vinícius volvió a ser protagonista.

En lugar de Mbappé, que ya había marcado un penalti con éxito al inicio del partido y estaba a punto de lograr un triplete, Vinícius Júnior fue el encargado de ejecutarlo en el minuto 43. El disparo del brasileño fue atajado por el portero del Valencia, Julen Agirrezabala, lo que provocó la frustración de Alonso en el banquillo.

Tras el partido, Alonso admitió que los jugadores tienen el poder de tomar decisiones en el campo, pero quiso dejar claro que Mbappé era el hombre que debería lanzar los penaltis del Real Madrid .

Xabi Alonso appeared to be disappointed after Vinícius Jr.’s penalty kick was blocked 😅 pic.twitter.com/85ZGL0iJXw — ESPN FC (@ESPNFC) November 1, 2025

Cuando se le preguntó si le gustaba que los jugadores decidieran entre ellos quién lanzaba un penalti, Alonso dio la siguiente respuesta evasiva: “Me gusta cuando marcan los penaltis”.

Alonso elogió la actuación general de Vinícius contra el Valencia, pero la sutil pulla quizás insinuaba las crecientes tensiones entre el entrenador y su delantero estrella, que culminaron en el Clásico del fin de semana pasado.

Vinícius perdió los estribos en el campo cuando Alonso lo cmabió en el minuto 72 contra el Barcelona, ​​antes de que el número 7 se marchara enfurecido al túnel de vestuarios. Tras el incidente, el jugador de 25 años ofreció disculpas públicas y privadas al Real Madrid, en las que, curiosamente, no mencionó a su entrenador.

Sin embargo, Alonso declaró el asunto “resuelto” tras la disculpa, añadiendo que estaba “muy satisfecho” con la declaración de Vinícius.

A pesar de las tensiones entre ambos, el Real Madrid amplió su racha de victorias a seis partidos en todas las competiciones, manteniendo alto el ánimo general del equipo.