Xabi Alonso sorprende ante el Alavés y apuesta por Valdepeñas como titular

El Real Madrid atraviesa un momento complicado y Xabi Alonso podría estar viviendo sus últimas horas como director técnico del club si no consigue un resultado positivo ante el Deportivo Alavés este domingo 14 de diciembre. Para el compromiso frente a los Babazorros, el estratega realizó tres modificaciones con respecto a la alineación que presentó a mitad de semana ante el Manchester City en la Champions League.

Para el compromiso ante el Deportivo Alavés, Xabi Alonso apostará de inicio por Kylian Mbappé y Arda Güler, quienes no fueron titulares frente al Manchester City. No obstante, la gran sorpresa en la alineación del técnico vasco es la inclusión de Víctor Valdepeñas. El defensor español de 19 años hará su debut con el primer equipo y ocupará el lateral izquierdo ante las ausencias de Álvaro Carreras y Fran García.

Valdepeñas, quien puede desempeñarse tanto como defensa central por izquierda como lateral izquierdo, es una pieza clave del Real Madrid Castilla, dirigido por Álvaro Arbeloa.

El canterano merengue cuenta con un gran potencial, lo que lo ha colocado en el radar de clubes como el Borussia Dortmund y el Arsenal, entre otros equipos del futbol europeo.

Real Madrid Castilla v AD Alcorcon - Pre-season friendly | Angel Martinez/GettyImages

El juvenil merengue, de 1.88 metros de estatura, destaca por su potencia física y resistencia. Ante las numerosas bajas que ha sufrido el Real Madrid en una temporada marcada por las lesiones, el joven defensor podría ganar más minutos si deja una buena impresión frente al Alavés.