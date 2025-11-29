El armado de la defensa del Real Madrid pende de un hilo por la tremenda oleada de lesiones, y si bien recupera a Antonio Rüdiger y Éder Militao para este partido, la baja de Raúl Asencio cala hondo en el parado de Xabi Alonso.

El zaguero canario sufrió un fuerte malestar estomacal que le prohibió terminar los trabajos del sábado y es duda para viajar a Cataluña, donde el Madrid se medirá con el Girona este domingo por la jornada 14 de LaLiga. Su ausencia no está 100% confirmada, aunque todo parece indicar que, aunque viaje, no sería de la partida.

En ese contexto, la defensa Merengue podría formar con Federico Valverde por el lateral derecho, Ferland Mendy por el izquierdo y una dupla central compuesta por Rüdiger y Álvaro Carreras. El francés está teniendo minutos inesperados tras la reconversión del ex Benfica a defensa en vez de carrilero zurdo.

Raul Asencio del Rosario (Real Madrid FC) seen in action... | SOPA Images/GettyImages

Otros dos futbolistas que vuelven a la nómina Merengue son Thibaut Courtois y Franco Mastantuono: se espera que el belga sea de la partida por sobre Lunin y que el joven argentino espere su oportunidad en el banquillo tras recuperarse de una pubalgia, una lesión que es conocida por hacer reapariciones inesperadas. El ex River Plate se había perdido los últimos cuatro encuentros, dos de UEFA Champions League, ante Liverpool y Olympiacos, y dos del campeonato local, frente a Rayo Vallecano y Elche.

El Real Madrid está puntero en LaLiga con 32 puntos, solamente una unidad por encima del FC Barcelona tras la última jornada, donde los Culés lograron recortar distancias. Si bien los de Hansi Flick jugarán este sábado y podrían quedar provisoriamente como líderes, lo cierto es que el equipo de Xabi Alonso tendrá la última palabra en la lucha por el campeonato en la jornada 14 visitando Montilivi el domingo por la tarde.