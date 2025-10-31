Xabi Alonso toma una decisión final respecto del "caso Vinícius"

En la conferencia de prensa previa al partido entre el Real Madrid y el Valencia, el entrenador Merengue, Xabi Alonso, fue contundente sobre la situación vivida con Vinicius Jr. durante el Clásico: "¿Vinicius se ha disculpado conmigo? Tuvimos una reunión con todos el miércoles, y Vinicius estuvo impecable. Habló honestamente y estuvo muy bien. Para mí, el asunto está zanjado".

Además de las disculpas personales en la práctica del miércoles, el brasileño había posteado en sus redes sociales un comunicado disculpándose públicamente por su accionar. Sobre eso, Xabi reflexionó: "Fue un comunicado muy valioso, muy positivo. Demostró su honestidad; habló desde el corazón. Lo que dijo fue lo más importante, y yo estaba muy satisfecho. Ya lo he dicho, estaba muy orgulloso y el asunto se resolvió el mismo miércoles. Ayer entrenamos bien, veo a Vini haciéndolo bien, y todos estamos en el mismo barco y remando en la misma dirección".

Xabi Alonso Press Conference For Real Madrid - Laliga Ea Sports | AFP7/GettyImages

Pensando en el duelo con el Valencia, concluyó: "Está cerrado. Tenemos un partido mañana y no habrá represalias contra él. Creo que el equipo, y todos, incluido Vinicius, están enfocados en lo más importante. Todos quieren estar en el campo. El enfoque es el mismo. Queremos avanzar con seguridad.

El Merengue palpita el duelo con el Valencia

Sobre eventuales cambios en el once para enfrentar al equipo Che, Xabi Alonso fue contundente: "Puede ser, pero no pensando en el martes... pensando en mañana. En Champions puedes perder puntos y luego recuperarlos, en Liga no. El Valencia el año pasado ganó en el Bernabéu y no podemos relajarnos. Tiene calidad y jugadores buenos, el partido con alerta porque después de una gran victoria bajas un poco el pistón y no quiero que eso suceda".

"Después de una primera semana positiva nos viene otra exigente con dos partidos de Liga que empezamos contra el Valencia y luego Champions. Queremos cerrar este bloque con resultados", cerró.

