Xavi Hernández: "Neymar de 21 años fue lo más cercano a Messi"

Xavi Hernández y Neymar Jr. compartieron una etapa increíble en el FC Barcelona, con el brasileño en una de sus mejores versiones y el volante central afianzado como referente y capitán de la entidad Blaugrana.

Sobre el inicio de la era Neymar en la Ciudad Condal, recordó: "Yo no he visto jugador más cercano a Messi que el Neymar de 21 años que llegó a Barcelona", dijo en el canal de YouTube de Romario.

Además, recordó cuando intentó repatriar al crack brasileño siendo entrenador Blaugrana: “Logré traer de vuelta a Dani Alves e intenté traer de regreso a Neymar, Pedro y Messi cuando era entrenador. A Pedro y Neymar no se les pudo traer de vuelta debido a la situación económica y a Messi porque no quiso Laporta. Con Neymar hubo una oportunidad, pero tampoco se dio. No se dio debido a nuestra muy difícil situación económica. El fair play financiero nos estaba limitando severamente, y los famosos salarios”.

FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-ALMERIA | LLUIS GENE/GettyImages

Neymar actualmente está en el Santos, club que lo vio nacer, y disputa tanto el Brasileirao como la Copa de Brasil y la CONMEBOL Sudamericana. Está haciendo lo imposible para ganarse la confianza de Carlo Ancelotti y poder jugar su último Mundial este verano, aunque la cosa no viene fácil: se quedó afuera de la última convocatoria.

Sobre las chances de la Canarinha en la próxima Copa del Mundo, Xavi opinó: “Pueden ser campeones. Primero porque está Ancelotti, un entrenador que mejora a los futbolistas, y luego porque Brasil impone en un Mundial. Tienen buenos jugadores. Ancelotti siempre compite, Brasil es favorita para Ancelotti. Las otras favoritas son España, Argentina, Francia y Portugal. A Alemania la veo menos Alemania. Inglaterra puede dar el salto también”.

Obviamente, no se olvidó de su España: "Sería fantástico tener dos estrellas en la camiseta. Lo merece. Somos un país muy futbolero. Se vive el fútbol. Luis de la Fuente es un gran entrenador”.

Además, dejó la puerta abierta a dirigir en Brasil: “¿Por qué no? Estoy abierto a cualquier proyecto, tanto a nivel de clubes como de selecciones. Brasil es la cuna del fútbol. Estoy abierto a un proyecto bonito y que se pueda ganar”.