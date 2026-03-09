Xavi Hernández quiso a Martín Zubimendi para su Barcelona, pero se lo negaron

De forma repentina se han dado algunas declaraciones que dejan mal parado al expresidente del Barcelona, Joan Laporta. El extécnico del equipo blaugrana y futbolista histórico del club, Xavi Hernández, dio a conocer que el también político fue el causante de que el argentino Lionel Messi no viviera una nueva etapa en la institución.

Las declaraciones del campeón del mundo, hechas con el periódico La Vanguardia, no podían llegar en peor momento para el directivo, ya que el conjunto catalán elegirá nuevo presidente el próximo 15 de marzo, en una votación que definirá si continúa en el cargo o si el proyecto cambia de rumbo.



Y eso no fue lo único que el canterano del Barça arrojó en dicha entrevista, ya que también señaló a Laporta como el gran responsable de evitar que el mediocampista Martín Zubimendi se pusiera la elástica blaugrana, pues argumentó que era ‘imposible por razones económicas’, destacando las limitaciones financieras que afectaron las decisiones del fichaje durante su estancia en la dirección técnica entre el 2021 y 2024.



“Sergio Busquets se iba y le pedí a la directiva del Barcelona que fichara a Martín Zubimendi y me dijeron que no por cuestiones económicas. Fue una decisión económica; ficharon una opción más barata. Pero perdimos a Busquets y dije: ¿cómo es posible (que no podamos fichar a Zubimendi)?”, declaró el nacido en Tarrasa.

En ese entonces, Zubimendi jugaba para la Real Sociedad, donde se había forjado de una gran reputación al ser valorado como uno de los centrocampistas defensivos más consistentes de LaLiga. Al final, el pivote continuó su carrera con los Txuri-Urdin y posteriormente se unió al Arsenal de Inglaterra en julio del 2025.



La entrevista donde Xavi reveló estos asuntos fue aún más amplia, reflexionando sobre los desafíos internos que enfrentó durante su etapa como timonel del Barcelona, además habló de sus desacuerdos con la directiva sobre las prioridades de fichajes y explicó cómo las restricciones económicas limitaban con frecuencia sus opciones para construir la plantilla.



Martín Zubimendi fue campeón con España en la Eurocopa 2024 y la Liga de Naciones del 2023, aparte ganó la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Asimismo, el mediocampista levantó la Copa del Rey con la Real Sociedad en el 2020 y actualmente está cerca de ganar la Premier League con los Gunners.