Xavi señala qué jugadores se asemejan a su estilo de juego

En una charla distendida con Romário, Xavi Hernández expresó una idea que atraviesa toda su carrera: la importancia de comprender el juego por encima de lo físico.

En ese contexto, el exmediocampista eligió destacar a Pedri, Vitinha y Alexis Mac Allister como los jugadores que más se asemejan a su manera de interpretar el fútbol. No se trata solo del talento técnico, sino de la capacidad de anticipar cada jugada estratégicamente durante el transcurso del encuentro.

CASI NADA🔥💪🏻👏🏻



🧠⚽ Xavi Hernández dejó un elogio de peso al señalar a Pedri, Vitinha y Mac Allister como los jugadores que más le recuerdan a su estilo. Para el ex mediocampista, son futbolistas que entienden el juego desde la inteligencia, sabiendo cuándo y cómo soltar el… pic.twitter.com/HM5FtOXQkk — 365Scores (@365ScoresApp) April 27, 2026

Pensar la jugada antes de ejecutarla

Para Xavi, el difierencial está en lo que no se ve, en lo que no se percibe en una repetición, pero que determina el ritmo de un partido. Según explicó, estos futbolistas ya saben que van a hacer antes de recibir la pelota e incluso visualizan la acción que van a llevar a cabo posteriormente.

Esa lectura del juego, tan característica del estilo histórico del Barcelona, sigue vigente en nombres que hoy marcan el ritmo en la élite del fútbol moderno. En esa misma línea, también destacó a Frenkie de Jong, a quien considera uno de los talentos más infravalorados del panorama actual y con rasgos que remiten a su propia manera de entender el mediocampo.

Liverpool FC v Paris Saint-Germain FC - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second Leg | Gaspafotos/MB Media/GettyImages

Xavi insiste en que el verdadero control del partido pasa por la cabeza. Durante dos años y medio, logró devolverle competitividad a un azulgrana golpeado, consiguiendo títulos importantes como LaLiga y la Copa del Rey. Asimismo, remarcó que tomó al club en un contexto complejo y que, además de los resultados, se logró construir una base sólida pensando en el futuro.

Uno de los puntos que más valoró fue el crecimiento de talentos prematuros que hoy sostienen al equipo. Para Xavi, ese es uno de los mayores logros de su gestión, haber dejado una estructura que combina identidad, ingenio y una forma clara de entender el juego.

Su mensaje es coherente con lo que fue como jugador y entrenador. En un fútbol cada vez más de reacción y acelerado, sigue creyendo que la diferencia está en quienes saben interpretar cada momento del partido.

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