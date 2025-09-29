Xavi toma una decisión sobre reemplazar a Rubén Amorim como entrenador del Manchester United

El ex entrenador del Barcelona, ​​Xavi, no dudaría en aceptar la oportunidad de reemplazar a Rubén Amorim en el banquillo del Manchester United, según informes.

A medida que Amorim se acerca al primer aniversario de su mandato en el United, todavía está esperando una racha de dos victorias consecutivas en la Premier League. La presión sobre sus hombros continúa creciendo después de la decepcionante derrota del sábado como visitante ante Brentford y ya se habla de posibles sustitutos

El exentrenador del West Ham United, Graham Potter, es la última incorporación a una lista especulativa que también incluye a figuras como Gareth Southgate y al exentrenador blaugrana Xavi Hernández, quien no ha vuelto a entrenar desde su salida del Camp Nou en el verano de 2024.

Según Fabrizio Romano, Xavi está “estudiando” la Premier League mientras espera su próximo movimiento y aceptaría con gusto la oportunidad de hacerse cargo del United. La falta de fútbol europeo en Old Trafford no parece ser un problema para Xavi, que haría el movimiento "inmediatamente" si los responsables de Manchester se pusieran en contacto con él.

Se sabe que Xavi es un objetivo para el equipo de Arabia Saudita, Al Ittihad, que está buscando un nuevo entrenador después de despedir a Laurent Blanc. Pero no sería de interés para el catalán esa liga.

Brentford v Manchester United - Premier League | Vince Mignott/MB Media/GettyImages

El extécnico del Barça es conocido por preferir un proyecto a largo plazo y está valorando todas las posibles opciones que tiene a su disposición, consciente de que no necesita precipitarse en un fichaje que no le satisface.

Si bien el United sería una oportunidad atractiva para Xavi, que le llegue una oferta es otra cuestión. Los informes siguen destacando el compromiso de los directivos de Old Trafford con Amorim, que sigue perdiendo puntos y prestigio con los Diablos Rojos pero por ahora no toman una decisión con él.

