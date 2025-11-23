Xolos vs Tigres: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

Los Tigres de la UANL ya estaban a la espera de su rival en los Cuartos de Final del Apertura 2025 de la Liga MX y tras el enfrentamiento entre los Xolos de Tijuana y los Bravos de Juárez en el Play In, ya conocieron a su rival y este será el conjunto de la Perrera, quienes derrotaron tres por uno a su rival en turno para instalarse en esta instancia.

El xolaje comenzó su encuentro abajo en el marcador con un tanto tempranero de Óscar Estupiñan, sin embargo, los juareños no pudieron mantener el paso y al 30' les marcó el marroquí Mourad Daoudi, más tarde Gilberto Mora acrecentó la cuenta con un gol a lo Panenka desde el manchón penal y para cerrar la cuenta apareció Ezequiel Bullaude para poner cifras definitivas.

Mientras esperaban este resultado, los felinos sostuvieron un duelo amistoso frente a los Alebrijes de Oaxaca de la Liga de Expansión, a quienes derrotaron cuatro goles por uno con tantos de Juan Brunetta, Nicolás Ibáñez, Ángel Correa e Iván López.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Tijuana vs Tigres?

Ciudad: Tijuana, Baja California

Fecha:

Horario:

Estadio: Caliente

¿Cómo se podrá ver el Tijuana vs Tigres en TV y streaming online?

País Canal de TV Streaming online Estados Unidos México España

Últimos cinco partidos de Tijuana

Rival Resultado Competición Juárez 3-1 V Liga MX Play In Atlas 2-0 V Liga MX Pumas 4-1 D Liga MX Tigres 2-0 D Liga MX Toluca 0-0 E Liga MX

Últimos cinco partidos de Tigres

Rival Resultado Competición Alebrijes 4-1 V Amistoso San Luis 3-1 V Liga MX Monterrey 1-1 E Liga MX Tijuana 2-0 V Liga MX Pachuca 1-2 V Liga MX

Últimas noticias de Tijuana

Con el tanto que marcó de penal a lo Panenka en su encuentro frente a Juárez, Gilberto Mora se convirtió en el jugador más joven en marcar en toda la historia de la Liguilla (incluido el Play In) del balompié azteca, esto apenas a sus 17 años y 37 días.

Últimas noticias de Tigres

El futuro de Sebastián Córdova por fin está definido. El mediocampista mexicano continuará su carrera con los Tuzos del Pachuca, club con el que alcanzó un acuerdo total para incorporarse en el mercado de invierno en calidad de agente libre.

Posibles alineaciones

Tijuana

Portero: Antonio Rodríguez

Defensas: Kevin Castañeda, Rafael Fernández, Unai Bilbao, Jesús Vega

Centrocampistas: Ramiro Arciga, Iván Tona, Jesús Gómez, Domingo Blanco

Delanteros: Gilberto Mora, Mourad Daoudi

Tigres

Portero: Nahuél Guzmán

Defensas: Javier Aquino, Joaquim, Jesús Angulo, Marco Farfán

Centrocampistas: Rómulo, Diego Laínez, Fernando Gorriarán, Ozziel Herrera

Delanteros: Juan Brunetta, Ángel Correa

Pronóstico SI

Después de pasarle por encima en la primera parte del Play In a los Bravos de Juárez, los fronterizos llegarán con el ánimo a tope, pero enfrentar a Tigres no será cosa sencilla así que aprovechando esa localía que es tan fuerte, podrían sacar un empate o una derrota que no termine siendo tan abultada para la Vuelta.

Tijuana 0-1 Tigres