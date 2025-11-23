Xolos vs Tigres: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
Los Tigres de la UANL ya estaban a la espera de su rival en los Cuartos de Final del Apertura 2025 de la Liga MX y tras el enfrentamiento entre los Xolos de Tijuana y los Bravos de Juárez en el Play In, ya conocieron a su rival y este será el conjunto de la Perrera, quienes derrotaron tres por uno a su rival en turno para instalarse en esta instancia.
El xolaje comenzó su encuentro abajo en el marcador con un tanto tempranero de Óscar Estupiñan, sin embargo, los juareños no pudieron mantener el paso y al 30' les marcó el marroquí Mourad Daoudi, más tarde Gilberto Mora acrecentó la cuenta con un gol a lo Panenka desde el manchón penal y para cerrar la cuenta apareció Ezequiel Bullaude para poner cifras definitivas.
Mientras esperaban este resultado, los felinos sostuvieron un duelo amistoso frente a los Alebrijes de Oaxaca de la Liga de Expansión, a quienes derrotaron cuatro goles por uno con tantos de Juan Brunetta, Nicolás Ibáñez, Ángel Correa e Iván López.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Tijuana vs Tigres?
Ciudad: Tijuana, Baja California
Fecha:
Horario: 00:00(hora de EE.UU.), 00:00horas (México), 00:00horas (España)
Estadio: Caliente
¿Cómo se podrá ver el Tijuana vs Tigres en TV y streaming online?
País
Canal de TV
Streaming online
Estados Unidos
México
Sin transmisión por TV
Caliente TV
España
Últimos cinco partidos de Tijuana
Rival
Resultado
Competición
Juárez
3-1 V
Liga MX Play In
Atlas
2-0 V
Liga MX
Pumas
4-1 D
Liga MX
Tigres
2-0 D
Liga MX
Toluca
0-0 E
Liga MX
Últimos cinco partidos de Tigres
Rival
Resultado
Competición
Alebrijes
4-1 V
Amistoso
San Luis
3-1 V
Liga MX
Monterrey
1-1 E
Liga MX
Tijuana
2-0 V
Liga MX
Pachuca
1-2 V
Liga MX
Últimas noticias de Tijuana
Con el tanto que marcó de penal a lo Panenka en su encuentro frente a Juárez, Gilberto Mora se convirtió en el jugador más joven en marcar en toda la historia de la Liguilla (incluido el Play In) del balompié azteca, esto apenas a sus 17 años y 37 días.
Últimas noticias de Tigres
El futuro de Sebastián Córdova por fin está definido. El mediocampista mexicano continuará su carrera con los Tuzos del Pachuca, club con el que alcanzó un acuerdo total para incorporarse en el mercado de invierno en calidad de agente libre.
Posibles alineaciones
Tijuana
Portero: Antonio Rodríguez
Defensas: Kevin Castañeda, Rafael Fernández, Unai Bilbao, Jesús Vega
Centrocampistas: Ramiro Arciga, Iván Tona, Jesús Gómez, Domingo Blanco
Delanteros: Gilberto Mora, Mourad Daoudi
Tigres
Portero: Nahuél Guzmán
Defensas: Javier Aquino, Joaquim, Jesús Angulo, Marco Farfán
Centrocampistas: Rómulo, Diego Laínez, Fernando Gorriarán, Ozziel Herrera
Delanteros: Juan Brunetta, Ángel Correa
Pronóstico SI
Después de pasarle por encima en la primera parte del Play In a los Bravos de Juárez, los fronterizos llegarán con el ánimo a tope, pero enfrentar a Tigres no será cosa sencilla así que aprovechando esa localía que es tan fuerte, podrían sacar un empate o una derrota que no termine siendo tan abultada para la Vuelta.
Tijuana 0-1 Tigres
