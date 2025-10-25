Ya es oficial: Raphinha se pierde el partido vs Real Madrid

El extremo brasileño del FC Barcelona no ha participado en la sesión de entrenamiento de esta mañana, y según ha avanzado Gerard Romero, el club emitirá en las próximas horas un comunicado médico confirmando su baja definitiva para el duelo ante el Real Madrid.

Raphinha, que arrastraba molestias musculares desde el último entrenamiento, no ha podido recuperarse a tiempo pese a los esfuerzos del cuerpo técnico y los servicios médicos. La previsión, según informa Javi Miguel, es que el atacante reaparezca tras el parón de selecciones, en el encuentro frente al Athletic Club.

La ausencia del brasileño supone un golpe importante para Hansi Flick, que pierde a uno de sus hombres más desequilibrantes en ataque. Raphinha había sido titular en los compromisos importantes y estaba llamado a ocupar el extremo zurdo en un once que ya cuenta con otras bajas sensibles.

El técnico alemán deberá ahora reinventar su frente ofensivo. Todo apunta a que Rashford será el elegido para ocupar el lugar del brasileño, mientras que Ferran Torres y Lamine completarán las posiciones de ataque. Robert Lewandowski, en su caso, sí apunta a reaparecer la próxima jornada frente al Elche.

En el parte médico azulgrana, la situación sigue siendo complicada. Dani Olmo podría volver ante el Brujas o el Celta, mientras que Gavi y Ter Stegen continúan sin una fecha concreta de regreso.

El Clásico, sin Raphinha, pierde uno de sus ingredientes más explosivos, pero el Barça confía en el empuje del joven Lamine para intentar doblegar a un Real Madrid que llega líder del campeonato nacional de liga, aunque eso si, ninguno de los dos equipos parece haber disipado las dudas que viene arrastrando estos últimos meses. Veremos quien se lleva los tres puntos.