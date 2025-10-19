Zendejas se resintió y abandonó temprano el Clásico Joven; Cáceres se pierde el próximo juego por quinta amarilla

Poco le duró el gusto de jugar el Clásico Joven entre Cruz Azul y América al mexicoamericano Alejandro Zendejas, ya que se resintió apenas a los dos minutos del segundo tiempo, así que tuvo que dejar su lugar para darle ingreso al español Álvaro Fidalgo, pese a que el primero había entrado de relevo en el primer tiempo.

¡Duró poco el Clásico Joven para Alejandro Zendejas! 🤕 pic.twitter.com/Frya1RoF8Q — TNT Sports México (@tntsportsmex) October 19, 2025

Las cosas no han sido sencillas para los azulcremas, que han sufrido en demasía con respecto a las lesiones. Por dicha razón, habían guardado a varios elementos como Zendejas, Fidalgo y el francés Allan Saint-Maximin, sin embargo, el chileno Víctor Dávila no pudo continuar el encuentro al sentir molestias físicas al minuto 28, motivo para mandar al seleccionado de los Estados Unidos, que al parecer ni siquiera alcanzó a calentar, lo que pagó caro.



Para la Fecha FIFA, el ex del Necaxa fue convocado por el seleccionador del Team USA, el argentino Mauricio Pochettino, no obstante, no vio acción porque sufrió una sobrecarga muscular, especulando hasta hace unos días que se perdería el Clásico Joven, pero no ocurrió, ya que durante los entrenamientos lució bien, mas queda claro que no es lo mismo una práctica que un partido oficial, que requiere mayor desgaste.

Sebastián Cáceres será suspendido por acumulación de amarillas. pic.twitter.com/4TQHkIs3aJ — Goles y Cifras Oficial (@golesycifrasmx) October 19, 2025

Esas no son las únicas malas noticias para las Águilas, ya que el defensa uruguayo Sebastián Cáceres vio su quinta amarilla del campeonato tras una falta sobre su compatriota Gabriel Fernández. Esto le costará un juego de suspensión, así que los problemas para el brasileño André Jardine continuarán, recordando que en el Nido siguen lesionados Henry Martín, Jonathan Dos Santos, Isaías Violante, Dagoberto Espinoza y el colombiano Raúl Zúñiga, quienes probablemente tampoco estarán disponibles frente al Puebla.



Por ahora, La Máquina Celeste se está llevando la victoria 2-1 en el Olímpico Universitario, gracias a las dianas del Toro Fernández y el capitán uruguayo Ignacio Rivero, pese a que el también charrúa Brian Rodríguez había adelantado a los visitantes.